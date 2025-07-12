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ÖSYM ALES sonuçları için tarih verdi: ALES 2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM ALES sonuçları için tarih verdi: ALES 2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

10:2812/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) ardından sonuç heyecanı başladı. 6 Temmuz’da gerçekleştirilen sınavın ardından binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM'nin sınav takviminde ALES sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı da yer alıyor. İşte o tarih...

Akademik hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların katıldığı 2025 ALES/2 sınavı 6 Temmuz’da tamamlandı. Şimdi ise gözler ÖSYM’nin duyuracağı sonuç tarihine çevrildi. ALES puanı, yüksek lisans başvuruları ve akademik kadro alımlarında büyük önem taşıyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Takvime göre, temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilen ALES/2'nin sonuçları da temmuz ayında duyurulacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, ALES 2025/2 sınav sonuçları 25 Temmuz tarihinde açıklanacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Danıştay 8. Dairesi ve YÖK kararları doğrultusunda, ALES puanlarının geçerlilik süresi 5 yıl olarak kabul edilmektedir. Bir dönem üç yıl olarak uygulanmış olsa da, güncel yönetmelik ve YÖK onayları ile bu süre 5 yıla uzatılmıştır.

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