ÖSYM ALES sonuçları için tarih verdi: ALES 2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Akademik hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların katıldığı 2025 ALES/2 sınavı 6 Temmuz’da tamamlandı. Şimdi ise gözler ÖSYM’nin duyuracağı sonuç tarihine çevrildi. ALES puanı, yüksek lisans başvuruları ve akademik kadro alımlarında büyük önem taşıyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Takvime göre, temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilen ALES/2'nin sonuçları da temmuz ayında duyurulacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, ALES 2025/2 sınav sonuçları 25 Temmuz tarihinde açıklanacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?