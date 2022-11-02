Özgün ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi için önemli açıklamalar
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ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi için önemli açıklamalar

ÖTV indirimi son durum bilgileri araba ve teknolojik ürün almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ÖTV indirimi araba fiyatları üzerinde bir etkisi olması beklenirken, sosyal medyada ilk arabasını alana "ÖTV indirimi" iddiaları dolaşıyor. Bu bilgiler sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğe yol açtı. ÖTV indirimi ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? Hangi otomobillere ÖTV indirimi yapılacak? İşte ÖTV indirimi 2022 son durum hakkında bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖTV İNDİRİMİ 2022: ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? ÖTV indirimi yapılacak otomoil modelleri
ÖTV indirimi

ÖTV indirimi, sıfır otomobillere Özel Tüketim Vergisi indirimi geleceğine dair söylentiler dolayısıyla gündemde yer alıyor. Sıfır ya da ikinci el araç alımı gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, araçlarda ÖTV indirimi hakkında son bilgiler

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

ÖTV indirimi konusunda en son açıklama Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç'tan geldi. Erkoç, “ÖTV indirimi belirsizliğinin artık çözülmesi, bu konunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Beklenti içerisine giren vatandaş satın alma kararını erteleyerek beklemede kalmayı tercih ediyor. Sektör de, tüketici de bu konuda bir açıklama bekliyor” dedi.

ÖTV İNDİRİMİ OLMASI BEKLENEN MODELLER

Bakanlığın henüz kesin çerçevesi çizilmemiş çalışmasını baz alarak bizim yaptığımız tahminlere göre matrah arttığında ÖTV oranı düşecek olan muhtemel modeller şunlar: Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Toyota Corolla sedan, Renault Clio, Renault Taliant, Dacia Sandero, Dacia Sandero Stepway, Dacia Duster, Citroen C-Elysee, Peugeot 208, Citroen C3, Opel Astra, VW Polo, Kia Picanto, Kia Rio

TELEFONDA ÖTV İNDİRİMİ VAR MI?

Telefonlarda ÖTV, KDV indiriminin gündemde yer aldığı bilinse de henüz detaylarına ilişkin net bir açıklama yok. 28 Ekim Cuma günü Başkan Erdoğan'ın telefon, bilgisayar gibi elektronik eşyalara yönelik ÖTV, KDV indirimi ile ilgili açıklamlarda bulunması bekleniyor.

"MİLLETİMİZİN BEKLENTİSİNE UYGUN HAREKET EDECEĞİZ"

28 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunacağını açıklayan Erkan Kandemir, KDV ve ÖTV indirimine yönelik bazı açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:

Başka meselelerle ilgili çalışmalarımız da var. Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin... Sayın Bakanlarımız çalışıyorlar. Milletimizin beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz.

ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM

Araç satın alacak ve aracını satacak vatandaşlar ÖTV indirimi konusunda son durumu merak ediyor. İndirim gelmesi halinde değişmesi ve düşmesi beklenen otomobil fiyatları son dönemde sıfır ve 2. El piyasasında artış gösterdi.

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