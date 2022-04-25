Özel güvenlik (ÖGG) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. ÖGG (2022) sınav soruları ve sonuçları açıklanma tarihi Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi Özel güvenlik (ÖGG) sınav soruları ve sonuçlarının açıklanma tarihi. Özel Güvenlik soru ve cevaplarının açıklanması ile birlikte sınava giren adaylar Özel güvenlik sonuçlarının açıklanma tarihini heyecanla bekliyor. 24 Nisan tarihinde yapılan 97. ÖGG sınav sonucu için nefesler tutuldu. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları sizlerle...

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