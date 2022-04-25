​Özel güvenlik (ÖGG) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. ÖGG (2022) sınav soruları ve sonuçları açıklanma tarihi

Özel Güvenlik sınav sorularının açıklanmasıyla birlikte adaylar sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. 24 Nisan 97. Temel Eğitim Özel Güvenlik Sınavının cevapları 26 Nisan tarihinde yayınlanacak. Öte yandan özel güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında kurum tarafından bilgi verildi. İşte detaylar...
Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
- Özel güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sorularının ve cevaplarının ise 26 Nisan tarihinde açıklanacağı bildirildi.
- Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
- Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.