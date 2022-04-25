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Özgün Özel güvenlik (ÖGG) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 97 ÖGG (2022) sınav soruları ve sonuçları açıklanma tarihi
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Özel güvenlik (ÖGG) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. ÖGG (2022) sınav soruları ve sonuçları açıklanma tarihi

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi Özel güvenlik (ÖGG) sınav soruları ve sonuçlarının açıklanma tarihi. Özel Güvenlik soru ve cevaplarının açıklanması ile birlikte sınava giren adaylar Özel güvenlik sonuçlarının açıklanma tarihini heyecanla bekliyor. 24 Nisan tarihinde yapılan 97. ÖGG sınav sonucu için nefesler tutuldu. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Özel güvenlik (ÖGG) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. ÖGG (2022) sınav soruları ve sonuçları açıklanma tarihi
​Özel güvenlik (ÖGG) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik sınav sorularının açıklanmasıyla birlikte adaylar sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. 24 Nisan 97. Temel Eğitim Özel Güvenlik Sınavının cevapları 26 Nisan tarihinde yayınlanacak. Öte yandan özel güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında kurum tarafından bilgi verildi. İşte detaylar...

Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

  • Özel güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sorularının ve cevaplarının ise 26 Nisan tarihinde açıklanacağı bildirildi.
  • Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
  • Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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