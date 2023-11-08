Hastalığın mide ağrısını andırdığını belirten Prof. Dr. Karaman, “Pankreas yerleşim itibarıyla midenin arkasında bulunduğu için şikayetler mide şikayetini andırabilir. Karın ağrısı yapar, bu karın ağrısı mideyle aynı yerde olduğu için karışabilir. İkinci olarak pankreasın başında yerleşen kanserler sarılık yapabilir yani ana safra kanalı pankreasın içinden geçtiği için kanser safra kanalını daraltıp kapatarak tıkanmasına sebep olabilir.

kilo kaybı yapabilir. Hastalar genellikle sebebini açıklayamadıkları istemsiz bir kilo kaybı şikayetiyle gelebiliyorlar hastaneye. Bunun dışında yine safra kanalı tıkandığından sindirim enzimleri de salgılanamadığı için ishal şikayeti ile de gelebilirler. Nadir de olsa gördüğümüz başka bir şikayet beklenmedik bir zamanda başlayan şeker hastalığıdır. Pankreas kanserini düşündüren bulgulardan bir tanesi olabilir” ifadelerini kullandı.