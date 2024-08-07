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Ege'nin yaz sofralarının vazgeçilmezi: Patlıcan Çığırtma nasıl yapılır? İşte tarifinin püf noktaları

Patlıcan Çığırtma tarifi, zeytinyağlı yemeklere bayılanların vazgeçemeyeceği bir tarif. Ege Bölgesi'nin sevilen yemeklerinden biri olan Patlıcan Çığırtma, özellikle yaz aylarında hafifliği ve lezzetiyle ön plana çıkıyor. Patlıcan, domates ve biber ile hazırlanan bu yemek, vejetaryen menüleri için de uygundur. Ana yemek olarak sunulan patlıcan çığırtma, sarımsak ile zenginleştirilir. Patlıcan Çığırtma nasıl yapılır? İşte lezzetli bir meze çeşidir olan Patlıcan Çığırtma tarifinin yapılışı...

13:57 - 7/08/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Patlıcan Çığırtma
Patlıcan Çığırtma

Patlıcan Çığırtma, hafifliği ve lezzetiyle özellikle yaz aylarında tercih edilen bir yemektir. Peki, Patlıcan Çığırtma nasıl yapılır? Sofralarınıza renk katacak patlıcan çığırtma tarifi için detaylar..

Patlıcan Çığırtma Tarifi

Malzemeler

5 adet patlıcan

3 diş sarımsak (İnce kıyılmış)

4 adet yeşil biber

6 adet orta boy domates (Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış)

1,5 su bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Patlıcan Çığırtma Nasıl Yapılır?

Patlıcanları yıkayın ve alacalı olarak soyun. Ardından ince uzun bir şekilde kesin.

Bir kaseye su ve tuz koyun. İçerisine patlıcanları alın ve 10-15 dakika bekletin.

Biberleri ortadan ikiye keserek çekirdeklerini çıkarın. Patlıcanları sudan alıp kurulayın.

Zeytinyağını bir tavada ısıtın ve önce patlıcan sonra biberi kızartın. Kızartma işlemi bitince tavadaki fazla yağı boşaltın. (Ama birazını pişim işlemi için ayırın). Patlıcan ve biberi tekrar tavaya alın.

Üzerine domates ve sarımsağı ilave edin. Tuz ve karabiber ile tatlandırdıktan sonra kısık ateşte domates yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin ve soğuduktan sonra servis edin.



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