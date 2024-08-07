Patlıcan Çığırtma, hafifliği ve lezzetiyle özellikle yaz aylarında tercih edilen bir yemektir. Peki, Patlıcan Çığırtma nasıl yapılır? Sofralarınıza renk katacak patlıcan çığırtma tarifi için detaylar..
Patlıcan Çığırtma Tarifi
5 adet patlıcan
3 diş sarımsak (İnce kıyılmış)
4 adet yeşil biber
6 adet orta boy domates (Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış)
1,5 su bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
Patlıcan Çığırtma Nasıl Yapılır?
Patlıcanları yıkayın ve alacalı olarak soyun. Ardından ince uzun bir şekilde kesin.
Bir kaseye su ve tuz koyun. İçerisine patlıcanları alın ve 10-15 dakika bekletin.
Biberleri ortadan ikiye keserek çekirdeklerini çıkarın. Patlıcanları sudan alıp kurulayın.
Zeytinyağını bir tavada ısıtın ve önce patlıcan sonra biberi kızartın. Kızartma işlemi bitince tavadaki fazla yağı boşaltın. (Ama birazını pişim işlemi için ayırın). Patlıcan ve biberi tekrar tavaya alın.
Üzerine domates ve sarımsağı ilave edin. Tuz ve karabiber ile tatlandırdıktan sonra kısık ateşte domates yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin ve soğuduktan sonra servis edin.