Son günlerde mutfaklarda yeni bir trend var: Çakallı menemen! Çakallı menemen, geleneksel menemen tarifine bir yenilik getirerek, kahvaltı sofralarını adeta bir lezzet şölenine dönüştürüyor. Bu özel tarif, klasik menemenin ötesinde, taze malzemeler ve ustaca seçilmiş baharatlarla hazırlanıyor. Sıcacık ekmekle mükemmel uyum sağlayan bu menemen, hem gözleri hem de damakları şenlendiriyor. Peki, Samsun'un Çakallı yöresine ait meşhur Çakallı menemen tarifinin sırları neler? Hangi malzemeler bu tarifi farklı kılıyor? Nasıl bir pişirme tekniği kullanılıyor? Detaylar ve püf noktaları için okumaya devam edin!

1 / 8 Son dönemlerin en çok konuşulan kahvaltı tariflerinden biri olan Çakallı menemen, lezzet tutkunlarının radarında. Klasik menemen tarifini bir adım öteye taşıyan bu özel tarif, taze malzemeler ve özenle seçilmiş baharatlarla hazırlanan bir lezzet patırtısı sunuyor. Tereyağında kavrulmuş sebzeler, gizemli bir baharat karışımı ve bir dokunuşluk ekstra malzeme ile hazırlanan bu menemen, sabahlarınıza yeni bir tat katacak. Peki, Çakallı menemenin sırrı nedir? Çakallı menemen nasıl yapılır? İşte tarifinin püf noktaları...

2 / 8 Çakallı menemen nasıl yapılır?

Samsun'un meşhur menemeni çakallı menemen, domates ve biberin uyumu ile damaklarda iz bırakıyor. Domates ve biberin ayrı ayrı közlenmesiyle de yapılabilen bu tarif, evlerde daha pratik yollar ile yapılabiliyor. Malzemeleriniz ve siz hazırsanız tarifin detayları aşağıda.

3 / 8 Çakallı menemen için malzemeler

5 adet domates 1 adet yeşil biber 3 adet yumurtanın sarısı 1,5 yemek kaşığı tereyağı Yarım su bardağı kaşar rendesi Pulbiber Karabiber Tuz

4 / 8 Çakallı menemen tarifi

Menemen tavasında tereyağı eritin ve ince doğranmış biberleri ekleyip kısık ateşte kavurmaya başlayın.

















5 / 8 Daha sonra kabukları soyulmuş ve mümkünse iri doğranmış domatesleri ilave edip pişirin.







6 / 8 Domatesler piştikten sonra üzerine pulbiber ve karabiberi damak zevkinize göre ekleyin.













7 / 8 Yumurta sarılarını iyice çırpın ve kaşarlarla birlikte menemen tavasına ilave edin.











