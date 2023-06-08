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Pendikspor-Bodrumspor maçın galibi Süper Lig'e çıkacak

Spor Toto 1. Lig play-off 2. turun rövanşında Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 yendi. Bodrumspor, play-off finalinde Pendikspor'un rakibi oldu. Play-off yarı final mücadelesinde Bodrumspor, 31 Mayıs'taki ilk maçta deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup olmuştu. 1. Lig play-off finalinde Pendikspor veya Bodrumspor Süper Lig'in son bileti için kozlarını paylaşacak. Bodrumspor, Pendikspor’u yenmesi halinde Süper Lig’e çıkacak ve iki yılda 2. Lig’den Süper Lig’e yükselme başarısı göstermiş olacak. Peki Pendikspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto 1. Lig play-off final maçı hangi kanalda? İşte detaylar.

14:14 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı finalinde Bodrumspor, Eyüpspor’u 2-0 yenerek finale yükseldi

Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı finalinde Bodrumspor, Eyüpspor’u 2-0 yenerek finale yükseldi

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında Eyüpspor ile karşılaştı. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi oldu. İlk maçta deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan yeşilbeyazlılar, evinde İstanbul temsilcisini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Spor Toto 1. Lig play-off finali Pendikspor-Bodrumspor maçı ne zaman?

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

Bodrumspor-Pendikspor muhtemel ilk 11

Bodrumspor
  1. Diogo Sousa,
  2. Süleyman Özdamar,
  3. Eren Albayrak,
  4. Üzeyir Ergün,
  5. Musah Mohammed,
  6. Ali Aytemur,
  7. Erkan Değişmez,
  8. Samet Yalçın,
  9. Celal Dumanlı,
  10. Kenan Özer,
  11. Gökdeniz Bayrakdar
Pendikspor:
  1. Burak Öğür,
  2. Murat Akça,
  3. Tarık Tekdal,
  4. Ferhat Öztorun,
  5. Ahmed Ildız,
  6. Adrien Regattin,
  7. Aias Aosman,
  8. Hasan Kılıç,
  9. Gökcan Kaya,
  10. Görkem Bitin,
  11. Thuram

2-0. 26'da Kenan'ın serbest atışında top çerçeveyi bulmadı. 34'te Üzeyir'in kornerinde arka direkte Celal kafayı vurdu. Kaleci Harun'u geçen topu çizgi üzerinde Murat çıkararak mutlak golü önledi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 76'DA Kenan'ın ortasında Samet topa dokundu. Kaleci Harun son anada uzandı. 90+1'de Bodrum atağında savunmadan seken topu Üzeyir yaklaşık 25 metreden çok sert vurarak kaleci Harun'u avladı ve maçı uzatmalara taşıdı: 1-0. 90+8'de Kenan'ın kornerinde Süleyman müthiş bir kafa vuruşuyla Bodrum'u finale taşıdı: 2-0.

Bodrumspor ilk kez finalde

Eyüpspor, bir önceki turda Sakaryaspor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle yenerek yarı finale yükselmişti. Bodrumspor ise, Göztepe’yi 3-1’lik skorla yenerek Eyüpspor ile eşleşmişti. Geçtiğimiz sezon 1. Lig’e yükselen ve tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig play-off turunda final oynayacak olan Bodrumspor, Pendikspor’u yenmesi halinde Süper Lig’e çıkacak ve iki yılda 2. Lig’den Süper Lig’e yükselme başarısı göstermiş olacak.

#Bodrumspor
#Pendikspor
#eyüpspor
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