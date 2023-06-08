Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında Eyüpspor ile karşılaştı. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi oldu. İlk maçta deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan yeşilbeyazlılar, evinde İstanbul temsilcisini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Spor Toto 1. Lig play-off finali Pendikspor-Bodrumspor maçı ne zaman?

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

Bodrumspor-Pendikspor muhtemel ilk 11

Bodrumspor

Diogo Sousa, Süleyman Özdamar, Eren Albayrak, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Celal Dumanlı, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar

Pendikspor:

Burak Öğür, Murat Akça, Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun, Ahmed Ildız, Adrien Regattin, Aias Aosman, Hasan Kılıç, Gökcan Kaya, Görkem Bitin, Thuram

2-0. 26'da Kenan'ın serbest atışında top çerçeveyi bulmadı. 34'te Üzeyir'in kornerinde arka direkte Celal kafayı vurdu. Kaleci Harun'u geçen topu çizgi üzerinde Murat çıkararak mutlak golü önledi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 76'DA Kenan'ın ortasında Samet topa dokundu. Kaleci Harun son anada uzandı. 90+1'de Bodrum atağında savunmadan seken topu Üzeyir yaklaşık 25 metreden çok sert vurarak kaleci Harun'u avladı ve maçı uzatmalara taşıdı: 1-0. 90+8'de Kenan'ın kornerinde Süleyman müthiş bir kafa vuruşuyla Bodrum'u finale taşıdı: 2-0.

Bodrumspor ilk kez finalde