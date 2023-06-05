Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 79'da Nicolo Zaniolo ile 71’de Mauro Icardi kaydetti. Icardi, Johan Elmander'den sonra bir sezonda Fenerbahçe'ye iki maçta da gol atan ilk futbolcu oldu. Zaniolo'yu düşüren Luan Peres, 61. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybetmesinin ardından Beşiktaş, Konyaspor'u yenmesi halinde sezonu 2. sırada kapatacak.

Galatasaray - Fenerbahçe maç özeti

5. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında altıpas önündeki kalabalıktan seken top kaleye yöneldi. İrfan Can, soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. Kerem'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahası dışına gelen topa Kazımcan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 16. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Barış Alper'in ayağının içiyle uzak köşeye vuruşunda kaleci İrfan Can uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. 28. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Orta sahada Barış Alper'in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan Zaniolo, uzun mesafe kat ederek ceza sahasına kadar sokuldu. Hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren İtalyan yıldız sol ayağıyla çok sert bir şut çıkararak fileleri havalandırdı: 1-0. 43. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kazımcan'ın vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti. Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 1-0 önde tamamladı. 57. dakikada Kerem'in soldan ortasında savuna arkasına sarkan Icardi'nin kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı. 61. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Sağ kanatta topla buluşan Zaniolo ile Peres'in girdiği ikili mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen faul kararı verdi. Bitigen, Zaniolo'nun bariz gol pozisyonunda olduğu gerekçesiyle Peres'i doğrudan kırmızı kartla oyundan attı. 71. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan Kerem'in kullandığı kornerde Abdulkerim'den seken top altıpas gerisindeki Icardi'de kaldı. Uygun durumda vuruşunu yapan Arjantinli yıldız, fileleri havalandırdı: 2-0. 75. dakikada sağdan ceza sahasına giren Berkan Kutlu'nun vuruşunda top kaleci İrfan Can'dan döndü. Ceza sahasında pozisyonu takip eden Kerem şansını denedi meşin yuvarlağı yine savunma çıkardı. 79. dakikada Galatasaray, Zaniolo ile bir gol daha buldu. Orta sahanın sağında aldığı topla kat eden Zaniolo, kaleyi cepheden gören yerden ve yaklaşık 25 metreden çıkardığı şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, son maçını kazanarak 77 puana ulaşan 3. sıradaki Beşiktaş ile aynı puanda kaldı. Nef Stadı'ndaki karşılaşmaya ev sahibi olma avantajıyla etkili başlayan sarı-kırmızılılar, baskılı oynadığı ilk bölümlerde ciddi pozisyonlara girerken, Fenerbahçe kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Baskısını ve pozisyon zenginliğini artıran Galatasaray, 28. dakikada öne geçtiği golü buldu. Orta sahada topa iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafayla arkaya aşırdığı topa koşu yapan Zaniolo, sol çaprazdan topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Faul düdükleriyle sık sık duran oyunun ilk yarısında, 12. dakikada Valencia'ya faul yapan Galatasaraylı Nelsson ile 36. dakikada yedek kulübesinden bir pozisyona itiraz ederek saha kenarına koşan İrfan Can Kahveci sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe 61. dakikada 10 kişi kaldı

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ikinci yarıda Diego Rossi'nin yerine Osayi-Samuel'e görev verdi.

Sarı-lacivertlilerin ataklarını sıklaştırdığı dakikalarda kontra atak yakalayan Galatasaray, 61. dakikada Zaniolo sağ çaprazdan kaleye yönelirken Peres tarafından düşürüldü. Hakem faul düdüğü çalarak Peres'i kırmızı kartla cezalandırdı.

Fenerbahçeli oyuncular bu sezon 7. maçında kırmızı kart cezasıyla karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler daha önce ikişer kez Galatasaray ve Sivasspor, birer defa da Konyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında gördükleri kırmızı kartlarla sahada 10 kişi kalmıştı.

Arda Güler, 65. dakikada yerini Emre Mor'a, Arao da 67. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. Karşılaşmanın 76. dakikasında ise Batshuayi'nin yerine Pedro, Valencia'nın yerine de King oyuna dahil oldu.

Galatasaray, 71. dakikada kullanılan bir kornerden sonra Icardi'nin ayağından ikinci golünü buldu ve 2-0 öne geçti. Rakibinin 10 kişi kalmasıyla daha da rahatlayan sarı-kırmızılılar, 78. dakikada İtalyan yıldızı Zaniolo'nun ikinci golüyle 3-0'lık üstünlük yakaladı. Şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi ilk maçta olduğu gibi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maç sonunda büyük sevinç

Galatasaraylı futbolcular, derbi maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, bitiş düdüğünün ardından stat hoparlörlerinden çalınan müzikler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Futbolcular ile teknik heyet, daha sonra tribünleri tek tek gezerek şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray için kutlama organizasyonu düzenlendi. Galatasaray'ın Nef Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından düzenlenen etkinlikte taraftarlar elde edilen başarıyı kutlarken, sarı-kırmızılı takım da şampiyonluk kupasına kavuştu. Tribünleri tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, ışık gösterileri ve çeşitli şovlarla takımlarının başarısını kutladı.

Kutlama için maçtan sonra saha içinde platform kurulurken, Doğu Tribünü'ne asılan perdeye projeksiyon cihazıyla Galatasaray'ın simgesi olan aslan animasyonu yansıtıldı.



