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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

15:0117/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları gündemde! Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak olan sözleşmeli personel sayısı kesinleşti. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranının ÖSYM tercih kılavuzunu yayınladıktan sonra başlaması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman alınacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru detayları

Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesini duyurmuştu. Başvuru yapmak isteyenlerin gündeminde Sağlık Bakanlığı kontenjan ve kadro sayıları yer alıyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı, tercih kılavuzu açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip istihdam edileceği açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak olan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz aracılığı ile duyurulacak. 2023 KPSS puanına göre alınacak olan Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru şartlarının da yayımlanan kılavuz aracılığı ile adaylara duyurulması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi başvuru tarihleri başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.

Daha önceki alımlarda başvurular ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilmişti. Bu yıl da sözleşmeli personel alımı başvuru işlemlerinin ÖSYM üzerinden yapılması bekleniyor.



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