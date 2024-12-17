AFAD sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri personel alımı ilanı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın detaylarına göre sözleşmeli arama ve kurtarma teknikerinin alınacağı açıklandı. Belirtilen pozisyon sayısına ilişkin açıklama yapan AFAD alıma ilişkin şunları söyledi: “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 1.000 (Bin) adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapılacaktır” Alımların 64 ilde 1000 kişi olarak yapılacağı öğrenildi. En fazla alım İstanbul’da 250, Ankara’da 140 ve İzmir’de 120 kişi olarak yapılacak.



