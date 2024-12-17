Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1000 personel alımı yapacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlamasıyla birlikte başvuru takvimi de başlamıştı. Sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı için başvurular bugün sona eriyor. Uygulama sınavı 10 - 28 Şubat 2025 'te sözlü sınavı ise 7 - 25 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki 2024 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte AFAD 1000 personel alımı başvuru ekranı…
İçişleri Bakanlığı AFAD Yönetimi Başkanlığı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yeni bir personel alım duyurusu yaptı. AFAD, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacak. AFAD personel alımı 64 ilde gerçekleştirilecek. Peki AFAD 1000 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı başvuru şartları neler? AFAD hangi ilde personel alacak? İşte detaylar.
AFAD sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri personel alımı ilanı
Resmi Gazete’de yayımlanan kararın detaylarına göre sözleşmeli arama ve kurtarma teknikerinin alınacağı açıklandı. Belirtilen pozisyon sayısına ilişkin açıklama yapan AFAD alıma ilişkin şunları söyledi: “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 1.000 (Bin) adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapılacaktır” Alımların 64 ilde 1000 kişi olarak yapılacağı öğrenildi. En fazla alım İstanbul’da 250, Ankara’da 140 ve İzmir’de 120 kişi olarak yapılacak.
AFAD sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımı başvuru şartları neler?
Başvuru şartları da yayımlanan ilanda belirtildi. İşte sınava katılma şartları ve genel şartlar şu şekilde:
TC vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
TCK’da belirtilen suçlardan mahkum olmamak
Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak
Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması
Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engeli olmamak
Her türlü coğrafyada, fiziki koşullarda ve iklim şartlarında çalışabiliyor olmak
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Yayımlanan ilanda başvuru yapabilecek programlar şu şekilde sıralandı:
AFAD personel alımı başvurusu ne zaman, başvurular nereden yapılacak?
AFAD personel alımı için başvuruların 9 Aralık tarihinde başlayacağı ve 17 Aralık tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Adaylar Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranı üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvuru yapmayan adayların taleplerinin dikkate alınmayacağı ifade edildi.
AFAD arama ve kurtarma teknikeri hangi illerde alınacak?
AFAD Arama ve Kurtarma Teknikeri Alımı Kontenjanları:
Adana: 10
Adıyaman: 4
Afyonkarahisar: 15
Ağrı: 2
Ankara: 140
Antalya: 8
Artvin: 2
Aydın: 2
Balıkesir: 3
Bilecik: 2
Bingöl: 4
Bitlis: 2
Bolu: 6
Burdur: 1
Bursa: 25
Çanakkale: 4
Çankırı: 3
Denizli: 6
Diyarbakır: 17
Edirne: 3
Erzincan: 4
Erzurum: 30
Gaziantep: 30
Giresun: 6
Gümüşhane: 1
Hakkâri: 3
Hatay: 17
İstanbul: 250
İzmir: 120
Kars: 2
Kastamonu: 7
Kayseri: 25
Kırklareli: 2
Kocaeli: 17
Konya: 32
Malatya: 6
Manisa: 6
Mardin: 6
Muğla: 16
Ordu: 6
Rize: 8
Sakarya: 16
Samsun: 6
Siirt: 2
Sinop: 3
Tekirdağ: 37
Tokat: 2
Trabzon: 10
Tunceli: 2
Şanlıurfa: 10
Uşak: 2
Van: 25
Yozgat: 1
Zonguldak: 5
Aksaray: 2
Bayburt: 2
Batman: 1
Şırnak: 3
Bartın: 4
Iğdır: 1
Yalova: 1
Karabük: 4
Kilis: 4
Düzce: 4