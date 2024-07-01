Dünya mutfağı denildiğinde, lezzetiyle başı çeken İtalyan mutfağının en meşhur yemeklerinden biri Gnocchi (niyokki) dir. Bilinen en meşhur versiyonu ise pesto soslu niyokkidir. İşte nefis pesto soslu Gnocchi (niyokki) tarifinin yapılışı...
Pesto soslu Gnocchi (niyokki) nasıl yapılır?
· 500 g gnocchi
· 2 su bardağı taze fesleğen
· 50 g taze rendelenmiş parmesan
· 1 yemek kaşığı çam fıstığı
· 1 diş sarımsak
· 80 ml su bardağı zeytinyağı
· Yarım çay kaşığı tuz
· Yarım çay kaşığı karabiber
Üzeri için;
· Taze nane
Pesto gnocchi tarifi Nasıl yapılır?
Fesleğen, parmesan, çam fıstığı, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip, pürüzsüz bir blenderda kıvama gelene kadar karıştırın.
Ardından derin bir tencerede gnocchi'yi suyun üstüne çıkana kadar pişirin.
Pişen gnocchileri süzün ve tekrar tencereye alın.
Önceden hazırladığınız pesto sosu ekleyip iyice birbirine yedirin.
Pesto gnocchiniz hazır.
Üzerine taze nane serperek servis edebilirsiniz
Afiyet Olsun!