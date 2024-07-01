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Pesto soslu niyokki tarifi- Pesto soslu Gnocchi (niyokki) nasıl yapılır?

Fesleğenli pesto soslu Gnocchi (niyokki) meşhur bir İtalyan lezzetidir. İtalyan mutfağının en bilindik tariflerinden biri olan gnocchi’yi evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Gnocchi (niyokki) patates ile hazırlanan bir hamurdan yapılır. Pesto sosu ise fesleğen, sarımsak ve zeytinyağı ana malzemeleri ile yapılan özel bir sostur. Peki, Gnocchi (niyokki) nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte nefis pesto soslu Gnocchi (niyokki) tarifinin yapılışı...

15:58 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Pesto soslu niyokki
Pesto soslu niyokki

Dünya mutfağı denildiğinde, lezzetiyle başı çeken İtalyan mutfağının en meşhur yemeklerinden biri Gnocchi (niyokki) dir. Bilinen en meşhur versiyonu ise pesto soslu niyokkidir. İşte nefis pesto soslu Gnocchi (niyokki) tarifinin yapılışı...

Pesto soslu Gnocchi (niyokki) nasıl yapılır?

Malzemeler:

· 500 g gnocchi

· 2 su bardağı taze fesleğen

· 50 g taze rendelenmiş parmesan

· 1 yemek kaşığı çam fıstığı

· 1 diş sarımsak

· 80 ml su bardağı zeytinyağı

· Yarım çay kaşığı tuz

· Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

· Taze nane

Pesto gnocchi tarifi Nasıl yapılır?

Fesleğen, parmesan, çam fıstığı, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip, pürüzsüz bir blenderda kıvama gelene kadar karıştırın.

Ardından derin bir tencerede gnocchi'yi suyun üstüne çıkana kadar pişirin.

Pişen gnocchileri süzün ve tekrar tencereye alın.

Önceden hazırladığınız pesto sosu ekleyip iyice birbirine yedirin.

Pesto gnocchiniz hazır.

Üzerine taze nane serperek servis edebilirsiniz

Afiyet Olsun!



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12 dakika önce
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