"Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis tayin sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayında Emniyet Genel Müdürlüğünce 28.062 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlanmıştı. Yılın belirli dönemlerinde yapılan polis şark sonuçları POLNET sistemi ya da SMS yoluyla öğrenilebiliyor. Peki Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis tayin sonuçları belli oldu mu?