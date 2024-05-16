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POLİS ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ 2024: Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2024?

"Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Müdürlüğü polis tayinleri görevdeki kişilerce yakından takip ediliyor. 2024 polis atama ve yer değişikliği duyuruları EGM sayfasından açıklanacak. Polis tayin sonuçları 2023 yılında haziran ayı başında açıklanmıştı. Peki, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis tayin sonuçları belli oldu mu?

13:29 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Polis atama ve yer değişikliği 2024
Polis atama ve yer değişikliği 2024

"Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis tayin sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayında Emniyet Genel Müdürlüğünce 28.062 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlanmıştı. Yılın belirli dönemlerinde yapılan polis şark sonuçları POLNET sistemi ya da SMS yoluyla öğrenilebiliyor. Peki Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis tayin sonuçları belli oldu mu?

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Polis tayin sonuçları henüz EGM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da açıklanmıştı. Bu yıl da haziran başında açıklanması bekleniyor. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

EGM TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

#polis atama
#polis tayinleri
#polis tayin sonuçları
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