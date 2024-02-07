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Pmyo ve Pomem eğitim sonu 2024 sınav tarihleri belli oldu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından uygulanan 2024 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu Sınavına kısa bir süre kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı olarak atanacak adayların katılım göstereceği Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu Sınav tarihi ve saati belli oldu. 2024 Pmyo ve Pomem eğitim sonu sınavları ne zaman, nerede yapılacak? İşte ayrıntılar...

13:27 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
POMEM
POMEM

Polis Akademisi Başkanlığı, Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu Sınavı ile ilgili duyuru paylaştı. Adaylar ise Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu Sınavı 2024 ne zaman, sınav yerleri neresi araştırmasına geçti. İşte Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu Sınavı hakkında bilinmesi gerekenler

PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVI 2024 NE ZAMAN?

“Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 15 Şubat 2024 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde PMYO mezunları için saat: 09.30’da, POMEM mezunları için saat: 11.00’de yapılacaktır."

"Yapılacak olan sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır."

DUYURU

"Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 19/A maddesinin 1’inci fıkrasında bulunan “Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.” ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasında bulunan “POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.” hükümleri amirdir. Amir hükümler gereğince Polis Meslek Yüksekokulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrenciler (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) sınava tabi tutulacaklardır. "



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