"2024 Polis alımı sınavı ne zaman yapılacak? Polis alımı başvuruları başladı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 10 bin 102 kadro ihdas edildi. Buna göre, EGM'ye, merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10 bin 102 kadro ihdas edildi.





POLİS ALIMINDA KONTENJAN BİLGİSİ





Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı.





Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, yine 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.





POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?





EGM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz belli olmadı.





Polis alımı başvuru süreci ile ilgil ayrıntıların Polis Akademisi resmi internet adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.





POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





a) T.C. vatandaşı olmak,





b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,





c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)





ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)





Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.



