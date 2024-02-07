Bekçi olmak isteyen adaylara için müjdeli bir haber İŞKUR tarafından yayımlandı. KPSS şartı aranmaksızın yapılacak olan bekçi alımları hakkında bilgiler ve başvuru sürecine dair ayrıntılar kamuoyu ile paylaşıldı. Özel sektörün artan güvenlik gereksinimlerini karşılamak amacıyla farklı şehirlerde gerçekleştirilecek olan bu alımlarda adaylardan en az lise mezunu olma koşulu isteniyor.

İŞKUR KPSS'SİZ BEKÇİ ALIMI İŞ İLANLARINI YAYINLADI

Bekçi alımı için adayların başvuru yapacakları ilanların detaylarını İŞKUR'un resmi web sitesinden incelemeleri ve başvurularını bu platform üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu fırsat, özellikle KPSS şartı olmadan güvenlik sektöründe çalışmak isteyen adaylar için önemli bir imkan sunuyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Yaş Sınırı: 18 yaşını tamamlamış olmak.

Eğitim Durumu: Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor.

Sağlık Durumu: Adayların görevini yerine getirmesine engel olacak sağlık sorunlarının bulunmaması şart.

İkametgah: Başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.

Adli Sicil: Adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

Bu genel şartların yanı sıra, illere özel olarak belirlenen bazı özel şartlar da adaylardan beklenmektedir. Başvurular online olarak gerçekleştirilecek ve son başvuru tarihleri ilan edilmiştir.

BEKÇİ ALIMLARI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

İstanbul

Balıkesir

Sakarya

Gaziantep

Adana

Ankara

Mardin

Muğla

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

stanbul: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 9.02.2024

Balıkesir: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 8.02.2024

Sakarya: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 8.02.2024

Gaziantep: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 8.02.2024

Adana: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 8.02.2024

Ankara: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 7.02.2024

Mardin: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 6.02.2024

Muğla: İnşaat/İşyeri Bekçisi, Son Başvuru: 6.02.2024

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İŞKUR'un resmi web sitesi www.iskur.gov.tr adresine gidin. Bu site üzerinden iş arama, iş ilanlarına ulaşma ve online başvuru yapma gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ana sayfada yer alan "İş Arama" veya "İş İlanları" bölümüne tıklayın. Bu bölüm, açık iş pozisyonlarını ve güncel iş ilanlarını içerir.

Açılan sayfada, iş arama kriterlerini belirlemek için çeşitli filtreleme seçenekleri bulunur. İş türü, şehir, çalışma alanı gibi kriterleri doldurarak aramanızı daraltabilirsiniz. Eğer doğrudan "bekçi" pozisyonu için arama yapmak istiyorsanız, "Meslek" veya "İş Kodu" alanına "bekçi" veya ilgili iş kodunu (örneğin, 11294) yazabilirsiniz.

Gerekli bilgileri doldurduktan sonra "Ara" butonuna tıklayarak iş ilanlarını arayın. Bu işlem, belirlediğiniz kriterlere uygun iş ilanlarının listelenmesini sağlar. Arama sonuçlarından, ilginizi çeken bekçi alım ilanlarına tıklayarak detaylarını inceleyebilirsiniz. İlan detaylarında, iş tanımı, aranan nitelikler, başvuru şartları, son başvuru tarihi ve diğer önemli bilgiler yer alır. İlana başvurmak istiyorsanız, eğer sistemde kaydınız yoksa öncelikle İŞKUR üzerinden bir hesap oluşturmanız gerekebilir. Giriş yaptıktan sonra ilgili ilana online olarak başvuru yapabilirsiniz.







