Türkiye genelinde farklı illerde gerçekleştirilecek olan alım için kamu kurumları ve özel sektör, KPSS puan şartlarını detaylı bir şekilde yayınlayarak adaylara bilgi verdi. Bu alımlar, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunarken, başvuru şartları ve ilan detayları ilgili kurumlar tarafından duyuruldu.