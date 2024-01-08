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İŞKUR en az ilkokul mezunu adaylara yönelik 4.957 temizlik görevlisi alımı yapıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlar için en az ilkokul mezunu olma şartı ile yeni iş alımını duyurdu. İŞKUR 4.957 temizlik görevlisi alımı yapacak. İŞKUR'a kayıtlı olan ya da kaydını yaptıracak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu alımlara başvurabilir. Önemli olan, ilgili kadronun gerektirdiği özel şartları taşımak ve sağlık durumunun işi yapmaya engel olmamasıdır. Peki, İŞKUR 4.957 temizlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Nasıl başvuru yapılır? İŞKUR 4.957 temizlik görevlisi alımı başvuru şartları ve detayları haberimizde...

15:52 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İŞKUR
İŞKUR
(İŞKUR), personel alım ilanlarına devam ediyor. Türkiye genelinde 81 ilde çeşitli kamu kurumları ve özel sektörde toplamda 4.957 temizlik görevlisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

İŞKUR 4.957 temizlik görevlisi alımı 2024

Türkiye genelinde farklı illerde gerçekleştirilecek olan alım için kamu kurumları ve özel sektör, KPSS puan şartlarını detaylı bir şekilde yayınlayarak adaylara bilgi verdi. Bu alımlar, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunarken, başvuru şartları ve ilan detayları ilgili kurumlar tarafından duyuruldu.

İŞKUR 4.957 temizlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak?

İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.

İŞKUR 4.957 TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık problemi bulunamamak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem veren

Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun

18-40 yaş aralığında bulunmak.



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