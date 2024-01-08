İŞKUR 4.957 temizlik görevlisi alımı 2024
Türkiye genelinde farklı illerde gerçekleştirilecek olan alım için kamu kurumları ve özel sektör, KPSS puan şartlarını detaylı bir şekilde yayınlayarak adaylara bilgi verdi. Bu alımlar, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunarken, başvuru şartları ve ilan detayları ilgili kurumlar tarafından duyuruldu.
İŞKUR 4.957 temizlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak?
İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.
İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.
İŞKUR 4.957 TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sağlık problemi bulunamamak,
Takım çalışmasına yatkın olmak,
Kişisel temizliğine önem veren
Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun
18-40 yaş aralığında bulunmak.