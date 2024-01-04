Türkiye İş Kurumu aracılığı ile özel şirketlere ve kurumlara sınavsız ve KPSS şartsız 1100 büro memuru alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları ve en az lise mezunu olmaları gerekiyor.

İŞKUR 1100 büro memuru alımı yapacak

Özel şirketlere ve kurumlara personeli alımları ile ilgili personel alım ilanlarını yayınlayan İŞKUR, personel alımıyla ilişkili gerekli bilgileri tek tek açıkladı. Peki hangi alanda büro personeli alımı yapılacak?

İŞKUR 1100 büro memuru alımı kadro dağılımı

İŞKUR, aracılığıyla yayınlanan büro personel alımları için başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerekirken, Lise mezunu adaylar dışında, önlisans ve lisans mezun adaylar içinde başvuru yapabilecek ilanlar bulunuyor. KPSS şartı talep edilmeden, özel şirketlere ve kurumlara en az lise mezunu 1100 Büro Memuru alımları aşağıda yer alan kadrolarda gerçekleşecek.

Büro Memuru (Dış Ticaret) Büro İşçisi Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Büro Memuru (Genel) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı Büro Memuru (İdari İşler) Büro Yönetimi Elemanı, alımları yapılacak.

Büro personeli alımları için talep edilen şartlar neler?

Farklı alanlarda ve farklı illerde gerçekleşecek büro personel alımları için başvuru yapacak adaylardan talep edilecek şartlar şu şekilde yer alıyor;

İŞKUR aracılığıyla yayınlanan büro personel alımları için başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve ilan detaylarında yer alan yaş aralığında olması aranan şartlar arasında yer alıyor.

Ayrıca başvuru yapacak tüm adayların, sağlık probleminin bulunmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alınması gerekmektedir.

Büro personel alımları için başvuru yapacak adayların, ekip çalışmasına uyumlu, sorumluluk sahibi, analitik düşünebilen, analiz ve raporlama yapabilme kapasitesine sahip, iletişim becerisi güçlü, araştırmacı ve yenilikleri takip etmesi, insan ilişkileri kuvvetli, sonuç odaklı olması da aranan şartlar arasındadır yer alıyor.

Office programlarına hakim olmakta personel alımları için talep edilen şartlar arasında.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru alımı ilanlarına başvuru yapmak için, İŞKUR’un üye profiline e-Devlet üzerinden online olarak kayıt girerek yaptırmanız gerekmektedir. Sonrasında başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayarak size uygun il ve ilçelerdeki ilanları görebilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.







