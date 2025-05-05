Cancer Research dergisinde yayımlanan çalışma, yeni bulguların prostat kanseri tedavisinde de devrim yaratabileceğini işaret ediyor. Araştırmacılar molekülleri ve faaliyetlerini, bu hücrelerin her birindeki kanserin yeriyle eşleştirdi. Ardından bilim insanları yapay zekayı kullanarak prostat kanseri için güvenilir işaretler olarak hizmet edebilecek molekülleri tanımladı. Yaklaşık 2 bin hastadan alınan kan, prostat dokusu ve idrar örnekleri incelendi. Dr. Benson,

"PSA'dan daha kesin yeni biyolojik işaretler, prostat kanseri olan erkekler için daha erken tanı ve daha iyi prognoz sağlayabilir. Dahası, sağlıklı erkeklerde gereksiz prostat biyopsilerinin sayısını azaltabilir”