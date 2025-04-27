Puan durumu tablosu güncellendi. Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Ligin bitimine 5 hafta kala heyecanın dozu da artıyor. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışında alınan her puan ayrı bir önem kazanıyor. Peki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puanı kaç oldu? İşte Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçlar ardından oluşan güncel puan durumu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın bitiminin ardından puan durumu tablosu da değişti. Liderliğini sürdüren Galatasaray şampiyonluk için emin adımlarla ilerlerken, takipçisi Fenerbahçe ise zirvenin yeni sahibi olmak için mücadelesini sürdürüyor. Süper Lig'de bu hafta oynanan karşılaşmaların ardından TFF'de puan durumunu yeniledi. Peki maçların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaç puanı var? Lider kim? İşte Süper Lig 33. haftasından son gelişmeler ve güncel puan durumu.
SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI
Süper Lig'in 33. haftasında bugün 4 karşılaşma oynandı. TÜMOSAN Konyaspor sahasında Adana Demirspor'u 3-1'lik skor ile geçmeyi başararak puanını 43'e yükseltti. Trabzonspor ise evindeki Alanyaspor maçından 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı ve puanını 45'e çıkararak 7. sıraya yerleşti. Günün diğer karşılaşmalarından Kayserispor-Rizespor maçı ile Eyüpspor-Galatasaray mücadelesi sonrasında oluşan puan durumu şu şekilde;
MAÇ SONUÇLARI
25.04.2025 20:00
Beşiktaş A.Ş. 5 - 1 Atakaş Hatayspor
26.04.2025 16:00
Net Global Sivasspor 2 - 0 Onvo Antalyaspor
26.04.2025 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 1 - 3 Fenerbahçe A.Ş.
26.04.2025 19:00
Sipay Bodrum FK 1 - 2 Reeder Samsunspor
27.04.2025 16:00
Tümosan Konyaspor 3 - 1 Adana Demirspor A.Ş.
27.04.2025 16:00
Trabzonspor A.Ş. 4 - 3 Corendon Alanyaspor
FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ BIRAKMIYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'ncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda 4 dakikada bulduğu 3 golle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 75 yapan sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşürdü.
Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal üstlendi. Maçın hemen başında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 68'inci dakikada penaltıdan Anderson Talisca, 69'uncu dakikada Edin Dzeko ve 72'nci dakikada Fred kaydetti.