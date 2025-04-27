Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın bitiminin ardından puan durumu tablosu da değişti. Liderliğini sürdüren Galatasaray şampiyonluk için emin adımlarla ilerlerken, takipçisi Fenerbahçe ise zirvenin yeni sahibi olmak için mücadelesini sürdürüyor. Süper Lig'de bu hafta oynanan karşılaşmaların ardından TFF'de puan durumunu yeniledi. Peki maçların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaç puanı var? Lider kim? İşte Süper Lig 33. haftasından son gelişmeler ve güncel puan durumu.





SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'in 33. haftasında bugün 4 karşılaşma oynandı. TÜMOSAN Konyaspor sahasında Adana Demirspor'u 3-1'lik skor ile geçmeyi başararak puanını 43'e yükseltti. Trabzonspor ise evindeki Alanyaspor maçından 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı ve puanını 45'e çıkararak 7. sıraya yerleşti. Günün diğer karşılaşmalarından Kayserispor-Rizespor maçı ile Eyüpspor-Galatasaray mücadelesi sonrasında oluşan puan durumu şu şekilde;

GALATASARAY'IN PUANI: 80

FENERBAHÇE'NİN PUANI : 75









MAÇ SONUÇLARI

25.04.2025 20:00

Beşiktaş A.Ş. 5 - 1 Atakaş Hatayspor

26.04.2025 16:00

Net Global Sivasspor 2 - 0 Onvo Antalyaspor

26.04.2025 19:00

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 1 - 3 Fenerbahçe A.Ş.

26.04.2025 19:00

Sipay Bodrum FK 1 - 2 Reeder Samsunspor

27.04.2025 16:00

Tümosan Konyaspor 3 - 1 Adana Demirspor A.Ş.

27.04.2025 16:00

Trabzonspor A.Ş. 4 - 3 Corendon Alanyaspor





FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ BIRAKMIYOR





Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'ncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda 4 dakikada bulduğu 3 golle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 75 yapan sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşürdü.



