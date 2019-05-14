Ramazan 435 yıldır kapanmayan hayır kapısı
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RAMAZAN HABERLERİ

435 yıldır kapanmayan hayır kapısı

Osmanlı döneminde Kayseri’de kurulan ve aileden gelenler tarafından yönetilen Mülhak El-Hac Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı, kurucusunun isteği üzerine 435 yıldır ihtiyaç sahiplerine un dağıtıyor, camilerin ısınma ve elektrik masrafları ile okulların mutfak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vakıf 435 yıldır ihtiyaç sahiplerine un dağıtıyor.
Vakıf 435 yıldır ihtiyaç sahiplerine un dağıtıyor.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir iş merkezinde hizmete devam eden vakıf, kurucusunun vakıf için bıraktığı “akar” adı verilen gayrimenkuller sayesinde yıllardır varlığını koruyor. Bu gayrimenkuller aracılığıyla kurucunun vakıf senedinde talep ettiği hayırlar, işlenmeye devam ediyor.

ŞARTLARI YERİNE GETİRİYORUZ

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Operatör Doktor Mehmet Köseoğlu, Vakfı kuran Hacı Mehmed Efendi’nin vakıf senedine yazdırdığı şartları yerine getirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Hacı Mehmed Efendi’nin Ramazan ayıyla ilgili de istekleri olduğunu söyleyen Köseoğlu, Ramazan ayının her günü 200 ekmek dağıtılmasını istediğini aktardı. Zamanla ekmek dağıtmanın zorlaştığını belirten Köseoğlu, şöyle devam etti:

“Ekmek yerine un dağıtıyoruz. Yılda 3 bin torba unu ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Hayır şartlarında üç çeşme adı veriyor, bunların suyunun akıtılmasını istiyor ama şu an o çeşmeler yok. Biz de piyasada bulunan sulardan alarak bunları belirli noktalara koyuyoruz. Örneğin Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi Onkoloji Bölümüne yerleştirdik. 5 proje imam hatip okulumuza bu sebillerden koyduk. Ayrıca bu okulların sebze ihtiyacını karşılıyoruz. Gelirlerimiz arttıkça yardım kapasitemiz de artıyor. Ancak senette yazmayan istekleri yerine getiremiyoruz, yani onların dışına da çıkamıyoruz.”

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