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Dayanışma ruhu

Dayanışma ruhu

04:008/03/2025, ہفتہ
G: 8/03/2025, ہفتہ
Yeni Şafak
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Mobil Araç Aşevi
Mobil Araç Aşevi

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi, Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında mobil ikram aracıyla vatandaşlara iftarlık ikram ediyor. Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmayı amaçlayan etkinlikle her gün farklı ilçelerde iftarlık dağıtımı yapılıyor. Sultanahmet Meydanı, Eyüpsultan, Şişli ve Sarıyer'den sonra Ümraniye Metro İstasyonu önünde mobil araçla vatandaşlara hazırlanan iftarlık paketler dağıtıldı. Ramazan ayı boyunca her akşam İstanbul'un farklı noktalarında devam edecek iftarlık dağıtımında mobil ikram aracının bir sonraki durağı İstanbul Müftülüğünün sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.


#Ramazan
#dayanışma
#İstanbul

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