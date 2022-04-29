Ramazan Geleneklerimizle ailemize dönelim
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RAMAZAN HABERLERİ

Geleneklerimizle ailemize dönelim

Tarihçi yazar Nermin Taylan, bu Ramazan’da geleneklerimize dönerek daha samimi bir bayram geçirmeyi, bu coşkuyu çocuklara aşılamayı önerdi. Taylan, “Çocukların bayrama olan şevklerini bayramlık ve harçlıklarla artırmalıyız, birlikte vakit geçirerek aile bağlarını kuvvetlendirmeliyiz.” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Geleneklerimizle ailemize dönelim
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Tarihçi yazar Nermin Taylan, bu Ramazan’da geleneklerimize dönerek daha samimi ve bereketli bir bayram geçirmeyi önerdi. Bunun için anne-babanın, çocuğa Ramazan Bayramı’nın sadece evde oturup geçirilen bir zaman değil, ailecek vakit geçirilen kıymetli bir zaman olduğunun anlatılması gerektiğini söyledi.

ÖDÜLLER VERİLMELİ

Taylan, “Eski zamanlarda bayramdan önce çocuklara bayramlık kıyafetler alınırdı. Ama şimdi her gün kıyafet alındığı için bu durumun bir değeri pek kalmadı. Yine de çocuklara bayramın güzelliğini ve heyecanlı olduğunu bu tarz geçmişte kalan hareketlerle göstererek bayrama olan şevklerini arttırabiliriz” diye konuştu. Ailelerin, çocuklara bayramın bereketiyle geldiğini aşılaması gerektiğini belirten Taylan, “Ramazan’dan sonra bayrama kavuşmanın bereketi anlatılmalı. Çocuklar harçlık ve bayramlıkla ödüllendirilmeli.” dedi.

ŞENLİKLERE GİDİLEBİLİR

Osmanlı döneminde bayram günleri şenlikler olduğunu söyleyen Taylan, “O dönemki meddahlar ve orta oyunları, sihirbazlar çocukları eğlendirirdi. Günümüzde de çocukları eğlence alanlarına götürerek bayramda güzel vakit geçirmeleri ve eğlenmeleri sağlanabilir. Böyle çocuklar hem sosyalleşir hem de aile bağlarını kuvvetlendirir” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKLERİ ZİYARET ETMEK ŞART

Bayramın aile ve akrabalarla geçirilmesinin çocuklar için çok önemli olduğunu ifade eden Taylan, şunları söyledi: “Bayramda çocuklar için en büyük ödül ailesiyle vakit geçirmesidir. Bir çocuk bayramda annenin annesine hürmetine veya babanın babasına hürmetini görürse hürmetkar olur. Ve kendisi de bunu yaşatır. Ancak evde oturmayı tercih eden ailelerde çocuklar, büyüklerinin merhametinden mahrum kalır ve ödüllendirilmeyi yaşayamazlar. Bu kapsamda eski geleneklerimize dönmeli ve aile yapımızı kurtarmalıyız”

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