İl il bayram namazı vakitleri: Bayram namazı saat kaçta?

Ramazan'ın son gününün gelmesiyle birlikte Müslüman coğrafyalarda bayram havası esmeye başladı.

Mübarek Ramazan'ın sona ermesiyle birlikte Müslüman coğrafyalarda olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında da bayram kutlanacak. Bayramı namazla karşılamak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de 'Bayram namazı saat kaçta' ve 'Bayram namazı nasıl kılınır' gibi sorular oldu.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü (Arefe Günü) saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 7 Haziran Cuma gününü de idari izin ilan etti. Hafta sonları da eklendiğinde 9 günlük bir bayram yapılacak.

Namaza duran cemaat.

Bayram namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı namazı saat bilgisini paylaştı. Peki, Ramazan Bayramı namazı saati kaçta?

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 06:13

ANKARA BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 06:01

İZMİR BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 06:27

BURSA BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 06:15

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 05:36

ANTALYA BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 06:16

KONYA BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 06:07

TRABZON BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 05:31

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 05:43

ERZURUM BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 05:27

KİLİS BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 05:51

SİVAS BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 05:44

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 05:49

HAKKARİ BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 05:23

Diğer illerin bayram namazı vakitlerini öğrenmek için tıklayınız.

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Namaz kılan vatandaşlar.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, “Allahü ekber” diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden “Sübhaneke” duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, “Allahü ekber” diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde “Allahü ekber” diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere “Allahü ekber” diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa “sübhanellâhi'l-azîm” diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

Bayram namazını birlikte kılan cemaat.

İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, “Fatiha” ve “zamm-ı sûre”yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde “Allâhü ekber” diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa “sübhânellahi'l-azîm” diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde “Allâhü ekber” diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. “Tahiyyât”, “Salli” “Bârik”, “Rabbenâ âtinâ” ve “Rabbena'ğfirlî” duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara “zevâid tekbirleri” denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye “Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

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Binlerce vatandaş bayram namazı için camilere akın ediyor.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

“Teşrik tekbirleri”; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; “Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi'l-hamd” cümlelerinden oluşur.