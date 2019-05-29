Ramazan Bayram namazı saat kaçta?
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan Bayramı ne zaman? - Bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Ramazan Bayramı tarihini dini günler takviminde açıklarken, bayram tatili ile ilgili açıklamayı da Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayram namazı
Bayram namazı

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in bitmesine kısa bir süre kaldı. İslam alemi Ramazan ayına veda edecek olmanın üzüntüsünü yaşarken bir yandan da Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü (Arefe Günü) saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 7 Haziran Cuma gününü de idari izin ilan etti. Hafta sonları da eklendiğinde 9 günlük bir bayram yapılacak.

Bayram namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı namazı saat bilgisini paylaştı. Peki, Ramazan Bayramı namazı saati kaçta?

  • İSTANBUL: 06:13
  • ANKARA: 06:01
  • İZMİR: 06:27
  • BURSA: 06:15
  • DİYARBAKIR: 05:36
  • ANTALYA: 06:16
  • KONYA: 06:07
  • TRABZON: 05:31
  • ŞANLIURFA: 05:43
  • ERZURUM: 05:27
  • KİLİS: 05:51
  • SİVAS: 05:44
  • GAZİANTEP: 05:49
  • HAKKARİ: 05:23

Diğer illerin bayram namazı vakitlerini öğrenmek için tıklayınız.

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