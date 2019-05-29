Bayram namazı saat kaçta?

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in bitmesine kısa bir süre kaldı. İslam alemi Ramazan ayına veda edecek olmanın üzüntüsünü yaşarken bir yandan da Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü (Arefe Günü) saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 7 Haziran Cuma gününü de idari izin ilan etti. Hafta sonları da eklendiğinde 9 günlük bir bayram yapılacak.
Bayram namazı vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı namazı saat bilgisini paylaştı. Peki, Ramazan Bayramı namazı saati kaçta?
- İSTANBUL: 06:13
- ANKARA: 06:01
- İZMİR: 06:27
- BURSA: 06:15
- DİYARBAKIR: 05:36
- ANTALYA: 06:16
- KONYA: 06:07
- TRABZON: 05:31
- ŞANLIURFA: 05:43
- ERZURUM: 05:27
- KİLİS: 05:51
- SİVAS: 05:44
- GAZİANTEP: 05:49
- HAKKARİ: 05:23
Diğer illerin bayram namazı vakitlerini öğrenmek için tıklayınız.