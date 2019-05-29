Bayram namazı saat kaçta?

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in bitmesine kısa bir süre kaldı. İslam alemi Ramazan ayına veda edecek olmanın üzüntüsünü yaşarken bir yandan da Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü (Arefe Günü) saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 7 Haziran Cuma gününü de idari izin ilan etti. Hafta sonları da eklendiğinde 9 günlük bir bayram yapılacak.

Bayram namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı namazı saat bilgisini paylaştı. Peki, Ramazan Bayramı namazı saati kaçta?

İSTANBUL : 06:13

: 06:13 ANKARA: 06:01

06:01 İZMİR: 06:27

06:27 BURSA : 06:15

: 06:15 DİYARBAKIR : 05:36

: 05:36 ANTALYA: 06:16

06:16 KONYA: 06:07

06:07 TRABZON : 05:31

: 05:31 ŞANLIURFA: 05:43

05:43 ERZURUM: 05:27

05:27 KİLİS: 05:51

05:51 SİVAS: 05:44

05:44 GAZİANTEP: 05:49

05:49 HAKKARİ: 05:23

Diğer illerin bayram namazı vakitlerini öğrenmek için tıklayınız.

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