Türkiye'nin en pratik ve bir o kadar da detaylı dijital tarif defteri Lokma.net'in Ramazan boyunca her gün takipçilerine özel hazırladığı 'Günlük iftar menüsü' serisinin bugün 23. günündeyiz. Bakalım bu akşam bizleri ne gibi lezzetler bekliyor?

24. gün iftar menüsü

Nohutsuz Mantı Çorbası

Nefis bir tarifle daha birlikteyiz. Nohutsuz mantı çorbası, yüksük çorbasına benzeyen harika bir lezzet. Yüksük çorbasından farkı nohutsuz olması. Hazırlanışı biraz zahmetli olsa da eğlenerek yapacağınız ve uğraştığınıza değecek bir lezzet. Bu lezzetli ve eğlenceli çorbayı çok beğeneceksiniz, davet sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz. Afiyet olsun...

Tarif için tıklayınız: Nohutsuz Mantı Çorbası

Antalya’dan Yörük Kebabı

İştah kabartacak bir lezzet daha: Yörük kebabı. Akdeniz Bölgesi'nde sık sık yapılan bir davet yemeğidir bu kebap. İçinde bol sebze ve farklı olarak erişte kullanılıyor. Eriştenin et ve sebzelerle uyumu mükemmel olmuş bu yemekte. Dolapta hep olsa hiç itiraz edilmeden yenecek bir yemek. Diyet bozdurmaz, mideyi hiç rahatsız etmez. Yörük kebabı sizlerle...

Tarif için tıklayınız: Antalya’dan Yörük Kebabı

Soğan Pidesi

Trakya bölgesinde sıklıkla yapılan ve severek tüketilen soğan pidesi tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Debre pidesi olarak da bilinen soğan pidesi, soğan sevmeyenlerin bile afiyetle tüketebileceği nefis bir lezzet. Az malzeme ile şahane bir tat ortaya çıkarabileceğiniz soğan pidesi tarifi pratik ve kolay yapılışı ile favorilerinizden olmaya aday.

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Tarif için tıklayınız: Soğan Pidesi

Çıtır Kadayıflı Muhallebi

Çıtır çıtır kadayıf ve mis kokulu muhallebinin buluştuğu hafif bir lezzet, Çıtır Kadayıflı Muhallebi. Kadayıf ile muhallebinin nefis uyumuna eşlik eden file fındıklarla şık bir sunum hazırlayarak sevdiklerinizin gönlünü kazanmak hiç zor değil! Sütlü tatlıların en pratiği olan muhallebi, üzerine dökülen çıtır kadayıfla tamamlanıyor. Karşı konulmaz bu lezzet ikilisi coştursun hep çocuk kalan gönülleri...Çıtır Kadayıflı Muhallebi nasıl yapılır? Tarifin malzemeleri, besin ve kalori değerleri, hazırlık aşamaları ve süresi Lokma'da!

Tarif için tıklayınız: Çıtır Kadayıflı Muhallebi

RAMAZAN 20. gün iftar menüsü

RAMAZAN 18. gün iftar menüsü