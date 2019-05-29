Ramazan Müslümanların merakla beklediği Kadir Gecesi
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RAMAZAN HABERLERİ

Kadir Gecesi ne zaman? Hangi güne denk geliyor? - Kadir Gecesi neden önemli?- Kadir Gecesinden hangi ibadetler yapılır?- Kadir Gecesi mesajları

Müslümanların merakla beklediği Kadir Gecesi

Bin aydan daha hayırlı olan, duaların ve ibadetlerin bizlere cennetin kapılarını araladığı Kadir Gecesi, 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran’a bağlayan gece idrak edilecek. Peki Kadir Gecesi neden önemli? Bu mübarek gecede nasıl dualar yapılmalı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Mübarek üç ayları uğurlamaya hazırlanan Müslümanlar, Kadir Gecesi heyecanı yaşıyor. Bin aydan daha hayırlı olan, duaların ve ibadetlerin bizlere cennetin kapılarını araladığı Kadir Gecesi, İslam alemin heyecan ve merakla beklediği bir gece.

Kadir, sözlükte hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, "leyletü'l kadr" şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur.

Minarelerin aydınlatıldığı ve özel duaların yapıldığı Kadir Gecesi Diyanet takvimi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı kandil günleri ve dini günler takvimini yayınladı.

Peki Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında?

Bu yıl mayıs ayının ilk haftasında başlayan Ramazan ayı yavaş yavaş uğurlanıyor. Vatandaşlar, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir Gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisinde. Kadir gecesini diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özellik, Kur-an’ı Kerim’in bu gecede inmeye başlaması. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Kadir Gecesi bu yıl 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran’a bağlayan gece idrak edilecek. 2019'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı gününe denk gelirken, Kurban Bayramı'nın ilk günü 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak.

Kadir Gecesi neden önemli?

Hz. Muhammed (s.a.s.) bu mübarek gece ile ilgili olarak, “Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuş ve bu gece, “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir.

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Kadir Gecesi nasıl geçirilmeli?

Kur'ân-ı Kerimde bin aydan daha hayırlı olarak buyrulan bu gece (Kadir Sûresi 3) hakkında Peygamber Efendimiz: "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175) buyurmaktadır. Bu gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti bin aydan evladır..

Kadir Gecesi'nde yapılacak en mühim ibâdetlerden biri duâdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de bize aşağıdaki duayı yapmamızı tavsiye etmişlerdir.
  • Hz. Ayşe şöyle dedi:
  • Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler?
  • – Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum. "Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"
  • Anlamı: "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)

- Kur-an'ı Kerim okunmalı

- Bolca tevbe etmek gerekir

- Peygamber efendimize salavat getirilmeli

Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar

- Ağaçlardan dökülen her bir yaprak duacınız; Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

-Rabbim dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Kandiller.

- Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

-Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

- Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

- Kuran’ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mübarek olsun.

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-Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun.

- Ey Rabbim, dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam’ın yolundan ayırma. Kadir Geceniz mübarek olsun.

-Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

-"Şüphesiz, o Kur'ân'ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır."

-Sema kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kadir geceniz kutlu olsun.

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