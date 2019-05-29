Peygamber ocağında iftar

Diyarbakır'da vatandaşın huzur ve güvenliği için tesis edilen üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, Ramazan'da hem ibadetini yerine getiriyor hem de vatan nöbetini tutuyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, kullandıkları son teknoloji silahlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

PKK'ya yönelik kararlılıkla yürütülen mücadelede önemli görev üstlenen Mehmetçik, hava destekli operasyonlarla terör örgütüne darbe vuruyor.

Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren askerler, Bingöl-Diyarbakır kara yolunda emniyetini sağlamak için oluşturulan Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesi'nde yaptıkları keşif ve gözetleme faaliyetiyle, vatandaşın güven içinde seyahat etmesini de sağlıyor.

Sırayla iftar

Ramazan dolayısıyla üs bölgesinin mutfağında, askerlere iftar sofrası kurulması için hummalı hazırlık yapılıyor.

Vatan nöbetini oruçlu yerine getiren Mehmetçik, arkadaşlarının okuduğu ezanla, üs bölgesindeki yemekhanede hazırlanan sofrada oruçlarını açıyor.

Askerler, görevlerini aksatmamak için sırayla iftar yapıyor. Silah arkadaşları iftar yaparken, diğerleri nöbete devam ediyor.

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