İmam hatipli öğrencilerden mukabele

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öğrenci, öğretmen ve veliler için Ramazan’a özel eğitici içerikler hazırladı. Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, “Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören hafız öğrencilerimiz, Ramazan ayında her gün birer cüz ile mukabele okuyor. TRT’nin kendi stüdyolarındaki mukabele çekimleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından da desteklendi. 47 seçkin hafız öğrencinin tilavetleri, her gün Genel Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarında yayımlanıyor.” dedi.

MEB’den eğitici Ramazan içerikleri

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan ayının dolu dolu geçirilmesi için hazırlanan “Ramazan Kitabı, Ramazan Bereketi Kitabı, Ramazan Günlükleri, Bir Ayet, Bir Hadis, Ramazan Hatıraları” çalışmaları da sosyal medyadan yayınlandı. ‘Ramazan Kitabı’nda, akademisyen ve yazarların Ramazan konulu yazıları, şiirleri, Ramazan ayının tarihi ve kültürel geleneğini yansıtan mûsikî, huzur dersleri, maniler ve Ramazan ayının en özel kaleme alındığı denemeler yer aldı.

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