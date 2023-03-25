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Gündem

Okullarda ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da yapılacak. Tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

17:26 . 25/03/2023 Cumartesi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Öğretmenler idari izinli sayılacak

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.



#Milli eğitim bakanlığı
#ramazan bayramı
#mahmut özer
9 dakika önce
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