​​Kadir Gecesi’nde dünyaca ünlü hafızlar evlerinize konuk oluyor

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından, 2003 yılında Almanya ve Avusturya’da başlatılan Maide-i Kur’an Programları, hızla büyüyerek Balkanlar’da ve ardından 2004 yılında Türkiye’de de yayınlanmaya başladı. Maide-i Kuran Programı Kadir Gecesi Özel 8 Mayıs Cuma günü Türkiye saati ile 23:00’de Dünyadan ve Türkiye’den seçkin hafızların katılacağı program, İstanbul’dan online olarak gerçekleştirilecek olup; Camia TV’den canlı olarak yayınlanacaktır. Maide-i Kuran Programı Koordinatörü Ali Börek tarafından sunulacak programa Tanzanya’dan “dünyanın en uzun nefesli okuyanı” Hafız Idd Shabani, Irak’tan “Mısırlı Hafız Abdulbasit Abdussamed’i en iyi taklit eden” Hafız Qari Senger Abdulkadir, İran’dan “makamlar ve nameler üstadı” Hafız Qari Rahim Khaki ve Türkiye’den Hafız-ı Kurra Abdulkadir Şehidoğlu ile Hafız Mehmet Bilir katılacak.

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Ramazan ayı boyunca okunan hatimlerin Muhammet Turhan Hoca tarafından duasının yapılacağı programda, okuduğu hatmi Camia TV Whatsapp hattına yollayanlar arasından yapılacak çekilişle 5 kişiye plak, 5 kişiye ise plak çalar hediye edilecek.

Camia TV Whatsapp Hattı: +49 221 94 22 40 660

Canlı Yayın Linki: youtube.com/tvcamia