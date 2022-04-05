Ramazan Ramazan ayını başka ülkede geçirenlerin iftar ve sahur vakitleri nasıl hesaplanır?
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan ayını başka ülkede geçirenlerin iftar ve sahur vakitleri nasıl hesaplanır?

Günümüzde ayın, hilal hâlinde nerede ve ne zaman görülebileceği, hatasız olarak, hesapla tespit edilebilmektedir. Yurdumuzda ve İslam ülkelerinin çoğunda takvimler bu hesaplamalara göre düzenlenmekte; Ramazan ve bayramlar da buna göre belirlenmektedir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan ayını başka ülkede geçirenlerin iftar ve sahur vakitleri nasıl hesaplanır?
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BİR SORU BİR CEVAP / NEVİN MERİÇ

Günümüzde ayın, hilal hâlinde nerede ve ne zaman görülebileceği, hatasız olarak, hesapla tespit edilebilmektedir. Yurdumuzda ve İslam ülkelerinin çoğunda takvimler bu hesaplamalara göre düzenlenmekte; Ramazan ve bayramlar da buna göre belirlenmektedir. Herhangi bir nedenle başka bir ülkede bulunan bir Müslüman, orucunu, iftar ve sahurunu ve bayramını bulunduğu ülkenin saatine göre yapar. Diyanet işleri vakit hesaplama dairesinin online olarak bulunduğunuz ülke ve şehirin namaz vakitlerini gösteren uygulaması bulunmaktadır.

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