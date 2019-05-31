Ramazan davulcularından 'Tütünsüz Günü' mânileri

Bakanlığın bu yıl '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle düzenlediği etkinliğe, Ramazan davulcuları da destek verdi. 27-31 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde davulcular, sahurda sigaranın zararlarını anlatan mâniler söyledi. Dört gündür Türkiye'nin dört bir yanında sahur vakti, sigarayı bırakmaya teşvik eden mânilerle karşılandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramazan ayının sigara ile mücadelede önemli bir süreç olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Sigarayı bırakmak isteyenler bu ayda, psikolojik bağımlılıkla çok daha rahat mücadele ediyor. Sigaradan ayrı kalınan süre uzadıkça, sigaraya duyulan ihtiyaç azalıyor. Oruç nedeniyle uzun süre sigara içmeden kalabilmek, iftar sonrasında da içmemek konusunda sigara kullanan kişileri cesaretlendiriyor. 31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Dünya Tütünsüz Günü' olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 31 Mayıs'ta, 'Dünya Tütünsüz Günü'nde tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çeken ve bırakmak isteyenleri teşvik eden etkinlikler gerçekleştiriliyor."



MÂNİLERDEN ÖRNEKLER:

Hoş geldin ya şehr-i Ramazan

Şükürler olsun ey Yaradan

Sigaradan kurtulmak için

Çok güzel fırsat Ramazan

Bereket geldi sofralara

Paylaşmak güzeldir dostlarla

Bozma bu güzelliği

Yemekten sonra yakma sigara

