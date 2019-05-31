Sadece öğrencilere iftar veriyor cağ kebap ikram ediyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde Hacı Baba cağ kebapçısı Kemalettin Mansız, öğrencilere her gün iftar veriyor. Mansız, “Ramazan ayı içerisinde her akşam 20-25'er öğrenci grupları halinde lise ve üniversite öğrencisini mekanımda misafir ediyorum. Evlerinden uzakta okuyan öğrencilerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelen öğrencilerimize ilçemizin tescilli yemeği olan Oltu Cağ Kebabını tattırmak, tanıtmak ve tanıtmak istiyoruz. Umarım öğrencilerimiz memnun edebilmişizdir” dedi.