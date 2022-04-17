Teravih Treni çocuklar için kalkıyor

İstanbul 5. Levent’te bulunan Hacı Osman Torun Camii İmamı Mahmut Eroğlu, çocuklara namazı sevdirmek için ilginç bir uygulama başlattı. Eroğlu, her akşam teravih namazından sonra çocuklarla beraber ‘Teravih Treni’ oluşturuyor. Caminin etrafında dolaşan Teravih tren, son olarak çocuk markete uğruyor ve çocuklar oradan istediklerini alabiliyor.

ÇOCUKLAR TERAVİHİ İPLE ÇEKİYOR

Eroğlu, “Camilerin insanların zihninde güzel bir yere oturması lazım. Biz de çocuklara ‘Haydi çocuklar, dede torun ailecek camiye bekliyoruz’ diyoruz ve böyle etkinliklerle teşvik etmeye çalışıyoruz” dedi. Teravih Treni’yle çocukların kalbine dokunan Eroğlu, şöyle devam etti: “Hacı Osman Camii’nde üç senedir görev yapıyorum. Geldiğimden beri 5. Levent Külliyesi’nin erişilebilir, ulaşılabilir, engelli dostu, gönüllere dokunan bir cami olması için çalışıyorum. Teravih Treni uygulamasından sonra çocuklar camiye zevkle gelmeye başladı. Cemaatimiz 2-3 saf arttı. Her akşam öyle bir ortam oluyor ki, cemaat mutlulukla izliyor. Ailelerden, gençlerden ve sosyal medyadan güzel tepkiler aldık. Sosyal medyadan görüp gelenler de oldu. Aileler ‘Hocam yaz kursunuz var mı?’ diye sormaya başladı.”

YENİ NESLİ KAZANMALIYIZ

Çocukların camiyi sevmesi için cemaatin de çok önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Vaazlarda diyorum ki; bakın hepimiz çocuk olduk. Küçükken bizi camilerden kovaladılar. Biz de aynısını yapmayalım. Bu nesli kazanmamız lazım. Çocuklar camilere ısınsınlar, alışsınlar, camiler hayatlarının merkezi olsun. Bir İslam büyüğümüz der ki, ‘Arka saflarda çocuk sesleri yoksa gelecek nesiller adına kaygı duyun.’ Onun için camiye gelirken çocuğunuzu da getirin. Belli bir zaman çocuk namaz kılmasa bile zihninde o şuuru almış olur ve o tohum mutlaka yeşerir. Çocuklar camide uyulacak kuralları öğrenmeli ama zihninde kırıcı bir şey olmamalı. Camileri öyle bir hale getirmeliyiz ki; İnsanlar hafta sonu camide yapılacak etkinlikleri iple çeker hale gelmeli. Milletin duası, Allah’ın rızası için çalışmalıyız” diye konuştu.

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