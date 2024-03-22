TİKA'nın yardım eli dört bir yanda

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan programları kapsamında Nijer, Bangladeş, Moğolistan, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'da gıda kolileri dağıttı. TİKA, Bangladeş'teki Ramazan programının ilk etabı kapsamında ülkenin dört bir yanında temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 1250 gıda kolisi dağıttı. TİKA ayrıca ramazan boyunca Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki sığınmacı kamplarında yaşayan 1000 aileye günlük sıcak iftar yemeği dağıtacak.

TİKA, Nijer'de "İstanbulewa" olarak da adlandırılan Agadez halkına gıda desteğinde bulundu. Agadez'de yaşayan başta engelliler olmak üzere ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda kolisi ulaştırıldı. TİKA, Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren ve 52 Türk derneğin çatı kuruluşu olan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği ve yerel STK'ler işbirliğinde Kuzey Makedonya'nın kırsal bölgelerindeki 50 köyde bulunan Türklere ve ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin gıda paketi ulaştırdı.