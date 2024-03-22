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Ramazan

TİKA'nın yardım eli dört bir yanda

TİKA, Ramazan programları kapsamında Nijer, Bangladeş, Moğolistan, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'da gıda kolileri dağıttı.

04:00 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 06:45 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan programları kapsamında Nijer, Bangladeş, Moğolistan, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'da gıda kolileri dağıttı. TİKA, Bangladeş'teki Ramazan programının ilk etabı kapsamında ülkenin dört bir yanında temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 1250 gıda kolisi dağıttı. TİKA ayrıca ramazan boyunca Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki sığınmacı kamplarında yaşayan 1000 aileye günlük sıcak iftar yemeği dağıtacak.


MOĞOLİSTAN'DA 1200 AİLEYE KOLİ

TİKA, Moğolistan'daki programı kapsamında ülke genelinde 1200 aileye ulaştırılacak gıda kolilerinin dağıtımına başkent Ulanbator'da başladı. İlk aşamada, 600 gıda kolisi Ulanbator'a bağlı belediyelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.


NİJER'DE AGADEZ HALKINA DESTEK

TİKA, Nijer'de "İstanbulewa" olarak da adlandırılan Agadez halkına gıda desteğinde bulundu. Agadez'de yaşayan başta engelliler olmak üzere ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda kolisi ulaştırıldı. TİKA, Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren ve 52 Türk derneğin çatı kuruluşu olan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği ve yerel STK'ler işbirliğinde Kuzey Makedonya'nın kırsal bölgelerindeki 50 köyde bulunan Türklere ve ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin gıda paketi ulaştırdı.


#Ramazan
#TİKA
#yardım
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