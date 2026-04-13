Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 'Aile Bakanlığı' tepkisi: İlla yapı kuracaksan 'yolsuzluklardan arınma başkanlığı' kur

Hüseyin Berk
19:2013/04/2026, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Bakanlığı adını 'Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı' yapacağını söyleyen ana muhalefet liderine yüklendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri durumunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının adını değiştirip, 'Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı' yapacaklarını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar temalı etkinlikte yaptığı konuşmada, CHP liderine tepki gösterip, "Gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin." dedi. "İlla bir yapı kurmak istiyorsa, acilen partisi bünyesinde 'yolsuzluklardan arınma başkanlığı' kursun." diyen Erdoğan, "Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu’nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda, iktidara gelmeleri durumunda mevcut Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ismini ve yapısını değiştirerek "Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı" haline getireceklerinin vaadinde bulunmuştu.

CHP liderinin bu sözleri sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu ve gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar temalı etkinlikte yaptığı konuşmada, CHP liderinin bu sözlerine bir kez daha sert çıktı.

"Özgür Özel'e 'Aile' tepkisi: Bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeç"

"CHP suç örgütlerinin güdümünde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımının devamında dile getirdiği sözler şöyle:

"Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz” diye övünen CHP’nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz.

Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz."


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
