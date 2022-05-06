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Ramazan’da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

Mübarek Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle Peygamber Efendimizin “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) dediği Şevval orucu nasıl tutulur? Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422). Peki, Şevval ayında kaza orucu tutulabilir mi? İşte, Şevval orucunun hükmü ve Diyanet'e göre Şevval ayında kaza orucu hakkındaki detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan’da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi: Diyanete göre Şevval ayında kaza orucu tutulur mu?
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlanan Şevval ayında kaza orucunun tutulup tutulması hakkındaki detayları sizler için derledik. İşte, Diyanet'e göre Şevval ayı hakkında bilgiler.

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR? RAMAZAN'DA TUTULAMAYAN KAZA ORUÇLARI ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.v), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

ŞEVVAL AYINDA KAZA ORUCU TUTULUR MU?

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

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