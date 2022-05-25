Real Madrid ile Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali’nde kupa için karşı karşıya gelecek. Taraftarlar bu büyük mücadele için gün sayıyor. Peki, Real Madrid – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Finali muhtemel 11'ler ve maçın bütün detayları sizlerle...
Real Madrid – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Real Madrid - Liverpool karşılaşması 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00’da (TSİ) başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.
İki takımda maça katılamayacaklar
Real Madrid’de David Alaba’nın sakatlığının durumu maç saatinde belli olacak
Liverpool’da Fabinho’nun oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali muhtemel 11'ler
- REAL MADRİD: Courtois, Vázquez, Militão, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius Junior, Valverde, Benzema
- LİVERPOOL: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Thiago, Keita, Salah, Mane, Diaz