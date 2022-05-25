Real Madrid – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Liverpool mücadelesinin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi’nde sırasıyla PSG, Chelsea ve Manchester City gibi rakipleri eleyip finale yükselen Real Madrid’in karşısında İngiltere Premier Ligi şampiyonluğunu elinden kaçırıp Şampiyonlar Ligi kupasına çıkacak olan Liverpool var. Peki, Real Madrid – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Finali muhtemel 11'ler ve maçın bütün detayları sizlerle...

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