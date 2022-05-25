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Real Madrid – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Liverpool mücadelesinin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi’nde sırasıyla PSG, Chelsea ve Manchester City gibi rakipleri eleyip finale yükselen Real Madrid’in karşısında İngiltere Premier Ligi şampiyonluğunu elinden kaçırıp Şampiyonlar Ligi kupasına çıkacak olan Liverpool var. Peki, Real Madrid – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Finali muhtemel 11'ler ve maçın bütün detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madrid – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Finali muhtemel 11ler
​Real Madrid – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid ile Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali’nde kupa için karşı karşıya gelecek. Taraftarlar bu büyük mücadele için gün sayıyor. Peki, Real Madrid – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Finali muhtemel 11'ler ve maçın bütün detayları sizlerle...

Real Madrid – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Real Madrid - Liverpool karşılaşması 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00’da (TSİ) başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

İki takımda maça katılamayacaklar

Real Madrid’de David Alaba’nın sakatlığının durumu maç saatinde belli olacak

Liverpool’da Fabinho’nun oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali muhtemel 11'ler

  • REAL MADRİD: Courtois, Vázquez, Militão, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius Junior, Valverde, Benzema
  • LİVERPOOL: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Thiago, Keita, Salah, Mane, Diaz

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