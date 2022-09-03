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Rebiülevvel ayının önemi

Hicri takvime göre yılın 3. ayı olan Rebiülevvel ayı, İslam alemi için önemli aylardan bir tanesi. Resulullah (s.a.v.), bu ayda dünyaya geldiği için ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Peki Resulullah (s.a.v.) Rebiülevvel ayının kaçıncı gecesinde dünyayı şereflendirdi? Rebiülevvel ayının kelime anlamı nedir? Bu ayda yapılacak ibadetler nelerdir? İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rebiülevvel ayı ne zaman? Bu ayda ne oldu?
Rebîulevvel ayı, Mevlid gecesi

İslâm tarihinde Rebiülevvel ayının önemli bir yeri vardır. İçerisinde birçok fazilet barından bu ayda aynı zamanda Mevlid gecesi de bulunuyor. Peygamber efendimizin dünyaya teşrif ettiği bu ayla ilgili merak edilen sorulara haberimizden ulaşabilirsiniz.

REBİÜLEVVEL NE DEMEK?

Sözlükte “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi anlamlara gelen rebî‘ Arapçada hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. Bu kelimenin “bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt” mânalarındaki “rba” kökünden türediği ileri sürülmektedir.

2022 REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayı bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

REBİÜLEVVEL AYININ 12. GÜNÜ NEDİR?

Rebiülevvel ayının 12’nci yani on birini on ikisine bağlayan gece Mevlid Gecesi; Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) dünyayı şereflendirdikleri gecedir.

REBİÜLEVVEL AYININ 12. GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Bu gecede bir tesbih namazı kılınır. Namaza şöyle niyet edilir: ‘’Yâ Rabbi! Bu gece teşrifleri ile dünyayı nura gark ettiğin Sevgili Habibin, başımızın tacı Resulü Zişan Efendimizin hürmetine, ben aciz kulunu da afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allâhü Ekber.’’

Rebiülevvel ayı nedir, Rebiülevvel ayının önemi nedir?
ÖZGÜN
Rebiülevvel ayı nedir, Rebiülevvel ayının önemi nedir?
Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji il il uyardı

​Kuvvetli yağışlara dikkat.
Birkaç saniyede tespit ediyor

Birkaç saniyede tespit ediyor

Yerli ve milli teknolojiyle geliştirildi.
KHK cahili

​FETÖ'nün mağduriyet propagandası.

Datça açıklarında meydana geldi: Çevre illerden de hissedildi.

Paslı halde bulundu: Son hali milyonlarca kez izlendi.

​HDP'li Güzel kaçarken yakalandı.

​Sömürge dilinden vazgeçiyorlar.

​Daha önce yapan olmamıştı: Türk öğrencilerin aklına geldi.

​Yerli motorla sınıf atladık.

​Kırtasiyede tehlikeli madde uyarısı.

​Türkiye'deki gibi aksiyon aldık.

​21 sektör ihracatını artırdı.

​İlk Türk romancısı Şemseddin Sami.

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