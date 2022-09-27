Özgün Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler ve dualar?
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Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler ve dualar?

İslâm tarihinde Rebiülevvel ayının önemli bir yeri vardır. İçerisinde birçok fazilet barından bu ayda aynı zamanda Mevlid gecesi de bulunuyor. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? Rebiülevvel ne demek? Resulullah (s.a.v.) Rebiülevvel ayının kaçıncı gecesinde dünyaya geldi? Bu ayın faziletleri neler? Bu ayda hangi ibadetler yapılır? İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rebiülevvel ayının 12. gecesi ne zaman?
Rebîulevvel ayı, Mevlid gecesi

Hicri takvime göre yılın 3. ayı olan Rebiülevvel ayı, İslam alemi için önemli aylardan bir tanesi. Resulullah (s.a.v.), bu ayda dünyaya geldiği için ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir.

Peygamber efendimizin dünyaya teşrif ettiği bu ayla ilgili merak edilen sorulara haberimizden ulaşabilirsiniz.

REBİÜLEVVEL NE DEMEK?

Sözlükte “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi anlamlara gelen rebî‘ Arapçada hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. Bu kelimenin “bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt” mânalarındaki “rba” kökünden türediği ileri sürülmektedir.

2022 REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayı bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

REBİÜLEVVEL AYININ 12. GÜNÜ NEDİR?

Rebiülevvel ayının 12’nci yani on birini on ikisine bağlayan gece Mevlid Gecesi; Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) dünyayı şereflendirdikleri gecedir.

REBİÜLEVVEL AYININ 12. GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Bu gecede bir tesbih namazı kılınır. Namaza şöyle niyet edilir: ‘’Yâ Rabbi! Bu gece teşrifleri ile dünyayı nura gark ettiğin Sevgili Habibin, başımızın tacı Resulü Zişan Efendimizin hürmetine, ben aciz kulunu da afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allâhü Ekber.’’

Rebiülevvel ayı nedir, Rebiülevvel ayının önemi nedir?
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Rebiülevvel ayı nedir, Rebiülevvel ayının önemi nedir?
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