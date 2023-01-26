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Regaip gecesi mesajları, anlamlı sözler ve Regaip gecesi ile ilgili hadisler

Regaip gecesi İslam aleminde önemli bir yere sahiptir. Recep ayının ilk Cuma gecesine (yani perşembeyi cumaya bağlayan gece) denk gelen Regaip gecesi ibadetler eşliğinde idrak edilecek. Bu özel günde sevdiklerinin bu mukaddes gecesini en güzel mesajlarla kutlamak isteyenler için Regaip gecesi ile ilgili hadis-i şerifler, resimli, dualı Regaip gecesi mesajlarını haberimizde derledik.

15:18 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Regaip kandili mesajları

Regaip kandili mesajları

2023 Regaib gecesi bugün idrak edilecek. Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece idrak edilen Regaip gecesinin anlamı ve önemi kandil mesajları paylaşarak belirtiliyor. Resimli, kısa, uzun, dualı, hadisli Regaip gecesi mesajlarını sizler için derledik.

2023 REGAİP GECESİ MESAJLARI

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaslarini bile tebessüme çevirsin. Kalpleriniz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.

Allah’ın ilahi nimetleri, evinizi ve kalbinizi neşe ile doldursun ve başarı için daha yeni fırsatlar sunsun. Regaip Kandiliniz kutlu olsun.

Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Kandil gecesinin kıymeti çoktur. Kur’an dan değerli bir kitap yoktur. İslami şiirler düşmana ok’tur. Kandil kıymetlidir gafletten uyan… Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip kandili mesajları Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, Kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için… Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

"O ayda bulunan ilk Cuma gecesinden gafil olmayın. Çünkü o, meleklerin regaib diye isimlendirdikleri bir gecedir. Kim Recep ayının ilk Perşembe gününü oruç tutar ve o günün, akşamla yatsı arası on iki rekât namaz kılarsa, Allah-u Teâlâ o kimsenin günahlarını bağışlar" buyurdu."

[Ebu Şame El-Baisu Ala inkari'l-Bida'i ve'l-Havadisi ]

"Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir."

[Miftah-ül-cenne]

"Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. "

[Gunye]

"Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır."

[Ebu Yala]"Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar."

[Camiu-s sağir]

"İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur. "

[Müslim]

"Muhakkak zaman, Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye'l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır."

[Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9]

"Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır."

(Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423)



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18 dakika önce
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Regaip gecesi mesajları, anlamlı sözler ve Regaip gecesi ile ilgili hadisler
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