Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile, satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan telefon ve bilgisayarlarda en fazla 5 bin 500 TL destek sağlanacak. Peki vergisiz telefon alımı ne zaman başlayacak? Kimler indirimli telefon alacak, şartlar neler?