Rize- Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu! İlk uçuş ne zaman?

19 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçağın Rize Artvin Havalimanına inmesiyle birlikte havalimanının hizmete açılması gündemdeydi. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize Artvin Havalimanının açılış tarihini duyurdu.
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantı bir saat 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Önümüzdeki yıl limanlarımızdan 255 milyon tona yakın yük taşıması öngörülüyor. Bu amaçla halen 217 olan liman tesisi sayımız 2053 yılında 255'e çıkartılacaktır. Kanal İstanbul projesi ise İstanbul boğazında yaşanan gemi trafiğinin azaltılması jeopolitik açıdan kritik ehemmiyete sahiptir.
- Hava ulaşımında Türkiye hızla büyüyen ekonomisi ve turizmini destekleyen 56 havalimanına sahiptir. Önümüzdeki yıllarda 6a1'e yükselecektir.
- Hemen bayramın ertesinde Rize-Artvin havalimanının açılışını yapıyoruz. Halen yıllık 210 milyon olan havayolu yolcusu sayısı 2053 yılında 344 milyona çıkacaktır.
RİZE- ARTVİN HAVALİMANI'NIN ÖZELLİKLERİ
Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan uluslararası konvansiyonel boyutta yapılan Rize Artvin Havalimanının 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pisti, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu, 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 apronu bulunacak.
İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik alanda denize paralel olarak doğu batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yer alacak.