Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: 37 bin personel ataması ne zaman yapılacak? Kadrolar ne zaman ilan edilecek?

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37 bin kadro aldık

. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var?

Mayıs'ta ilk etabını

sonrakini de inşallah

Ağustos ve Eylül'de.

Mayıs ayında 19 bin alacağız

. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek.

Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak.

Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık.

KPSS'ye göre atamalar yapılacak