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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: 37 bin personel ataması ne zaman yapılacak? Kadrolar ne zaman ilan edilecek?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: 37 bin personel ataması ne zaman yapılacak? Kadrolar ne zaman ilan edilecek?

23:2124/04/2025, Perşembe
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan atama açıklaması
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan atama açıklaması

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 37 bin sağlık personeli alımına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, ilk etapta 19 bin atama yapılacağını açıklarken, ikinci etap için kalan 18 bin atamanın Eylül ayında ilana çıkmış olacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 37 bin personel atamasıyla ilgili de detayları paylaştı.


37 BİN PERSONEL ATAMASINDA TAKVİM NETLEŞİYOR

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu;

"
37 bin kadro aldık
. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var?
Mayıs'ta ilk etabını
sonrakini de inşallah
Ağustos ve Eylül'de.
Mayıs ayında 19 bin alacağız
. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek.
Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak.
Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık.
KPSS'ye göre atamalar yapılacak
. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI


Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı için kadro ve branşlar geçtiğimiz aylarda belli oldu. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.


İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.


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