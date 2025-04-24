Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: 37 bin personel ataması ne zaman yapılacak? Kadrolar ne zaman ilan edilecek?

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 37 bin sağlık personeli alımına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, ilk etapta 19 bin atama yapılacağını açıklarken, ikinci etap için kalan 18 bin atamanın Eylül ayında ilana çıkmış olacağını ifade etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 37 bin personel atamasıyla ilgili de detayları paylaştı.
37 BİN PERSONEL ATAMASINDA TAKVİM NETLEŞİYOR
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu;
SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı için kadro ve branşlar geçtiğimiz aylarda belli oldu. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.
İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.