2024 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak, sağlık mezunu adayların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Kadrosunda 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip kadrolarından toplam 36 bin sözleşmeli sağlık personel alacak olan Sağlık Bakanlığı ilanı Resmi Gazete'de yayımlamıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın KPSS ile yapacağı personel alımı için henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Bakan Memişoğlu'nun yaptığı bir açıklamada, 2024 yılı içinde sağlık personeli alımının yapılmayacağı, 2025 planlamasının ise önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceği ifadesinde bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

36 bin sağlık personeli alımının yıl sonuna kadar yapılması bekleniyor. Başvuru sürecinin ardından yerleştirme işlemi gerçekleşecek. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen kılavuz henüz yayımlanmadı.







