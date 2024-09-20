Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında farklı branşlarda alım yapıyor. KPSS önlisans sonuçlarının açıklanması ile yeni alım olup olmayacağı merak ediliyor. Adayların tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile yapılması bekleniyor. Böylece Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları da kesinleşecek. 2024 Sağlık Bakanlığı yeni alım ilanı var mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı var mı, başvuruları başladı mı?

Bakanlık tarafından farklı branşlarda görevlendirilecek 36 bin personel için henüz başvuru ve atama tarihi duyurulmadı ancak Ağustos ayı içerisinde sürecin başlaması bekleniyor.

Adayların başvuru ve tercihlerini ÖSYM aracılığı ile yapması beklenenler arasında.

Sağlık Bakanlığı eski bakanı Fahrettin Koca konuya dair "Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun." sözlerine yer vermişti.

Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı branş sıralaması

Karara göre; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.







