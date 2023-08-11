İtalyan mutfağının en sevilen ve ünlü tatlılarından biri olarak kabul edilen Panna Cotta, kremsi ve pürüzsüz dokuya sahip eşsiz bir tarif. "Panna Cotta" İtalyanca'da "pişmiş krema" anlamına gelir ve ana malzemeleri süt, krema, şeker ve jelatindir. Genellikle kuplar veya kaselerde servis edilen Panna Cotta mevsim meyveleri, meyve sosları, taze nane yaprakları veya damla çikolata gibi süslemelerle tamamlanabilir. Davet sofralarınız için vazgeçilmez olacak bu tatlı hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Panna Cotta nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tüm püf noktalarıyla sorunun cevabı.