Şakşuka tarifi
Bazen bir meze bazen ise sebze yemeği olarak servis edilen Türk mutfağının lezzet duraklarından biri olan şakşuka, en sevilen yemeklerimiz arasında... Siz de bu lezzetli yemeği kolaylıkla hazırlayabilir, yakınlarınızla afiyetle tüketebilirsiniz. Peki şakşuka nasıl yapılır? İşte şakşuka tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...
şakşuka tarifi: Şakşuka nasıl yapılır?
ŞAKŞUKA TARİFİ
400 gr kuşbaşı et
4 patates
2 patlıcan
2 kabak
2 yeşilbiber
2 kırmızıbiber
1 su bardağı domates püresi
1 tatlı kaşığı domates salçası
3 diş sarımsak
Zeytinyağı
Karabiber
Kimyon
Pul biber
Tuz
ŞAKŞUKA TARİFİ YAPILIŞI
Patlıcanları küp küp doğrayın ve tuzlu suda 20 dakika bekletin.
Patates ve kabakları da küp küp doğrayın.
Kızgın yağda patatesi kızartın, ardından kabağı kızartın.
Son olarak patlıcanları yağda kızartın.
Başka bir tavanın içerisine zeytinyağı, rendelenmiş sarımsağı, domates püresi ve biberleri alın.
Kuşbaşı etleri kızgın tavada pişirin. Üzerine salçayı ve baharatları ekleyin.
Biraz su ekleyip eti pişmeye bırakın.
Pişen eti, kızartılmış malzemelerle karıştırın.
Şakşuka tarifi hazır. Yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…