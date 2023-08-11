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Şakşuka tarifi, şakşuka nasıl yapılır?

Şakşuka, patlıcan, biber gibi sebzelerin kavrulduktan sonra domates sosu eklenmesiyle hazırlanan bir meze. Şakşuka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir öğrenip güzel bir yemek yapmak istiyorsanız şakşuka tarifi. İşte şakşuka tarifinin püf noktalarının ayrıntılı anlatımı haberimizde.

16:16 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şakşuka tarifi

Şakşuka tarifi

Bazen bir meze bazen ise sebze yemeği olarak servis edilen Türk mutfağının lezzet duraklarından biri olan şakşuka, en sevilen yemeklerimiz arasında... Siz de bu lezzetli yemeği kolaylıkla hazırlayabilir, yakınlarınızla afiyetle tüketebilirsiniz. Peki şakşuka nasıl yapılır? İşte şakşuka tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

şakşuka tarifi: Şakşuka nasıl yapılır?

ŞAKŞUKA TARİFİ

Malzemeler:

400 gr kuşbaşı et

4 patates

2 patlıcan

2 kabak

2 yeşilbiber

2 kırmızıbiber

1 su bardağı domates püresi

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

Karabiber

Kimyon

Pul biber

Tuz

ŞAKŞUKA TARİFİ YAPILIŞI

Patlıcanları küp küp doğrayın ve tuzlu suda 20 dakika bekletin.

Patates ve kabakları da küp küp doğrayın.

Kızgın yağda patatesi kızartın, ardından kabağı kızartın.

Son olarak patlıcanları yağda kızartın.

Başka bir tavanın içerisine zeytinyağı, rendelenmiş sarımsağı, domates püresi ve biberleri alın.

Kuşbaşı etleri kızgın tavada pişirin. Üzerine salçayı ve baharatları ekleyin.

Biraz su ekleyip eti pişmeye bırakın.

Pişen eti, kızartılmış malzemelerle karıştırın.

Şakşuka tarifi hazır. Yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…



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#şakşuka tarifi
29 dakika önce
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