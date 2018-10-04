Şampiyonlar Ligi D Grubu Galatasaray'ın puan durumu
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Porto'ya 1-0 yenilmesinin puan durumunda Galatasaray 3. sıraya yerleşti. Deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Schalke ise grupta ikinci sıraya yerleşti. İşte son maçların ardından Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu.
Haber MerkeziIHA
Portekiz deplasmanına lider olarak gelen Galatasaray, Porto’ya 1-0 mağlup olarak liderliği rakibine kaptırdı. Bu skorun ardından ise Galatasaray puan durumunda 3. sıraya yerleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam A, B, C, D gruplarında 8 karşılaşma oynandı. Galatasaray’ın yer aldığı D Grubu’nda Alman ekibi Schalke, deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 1-0 yenerken, Galatasaray ise Porto’ya 1-0 mağlup oldu. Böylece 4 puanla Porto liderliğe yükselirken, aynı puanda Schalke ikinci, 3 puanda kalan Galatasaray 3. sırada yer aldı. Gecenin en farklı skorunu ise C Grubu’nda Paris Saint-Germain aldı. Fransız ekibi, Kızılyıldız’ı 6-1 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam alınan sonuçlar şöyle: A Grubu Atletico Madrid: 3 - Club Brugge: 1 Borussia Dortmund: 3 - Monaco: 0 B Grubu: PSV Eindhoven: 1 - İnter: 2 Tottenham: 2 - Barcelona: 4 C Grubu Paris Saint-Germain: 6 - Kızılyıldız: 1 Napoli: 1 - Liverpool: 0 D Grubu Lokomotiv Moskova: 0 - Schalke 04: 1 Porto: 1 - Galatasaray: 0
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