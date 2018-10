Şampiyonlar Ligi D Grubu Galatasaray'ın puan durumu

Portekiz deplasmanına lider olarak gelen Galatasaray, Porto’ya 1-0 mağlup olarak liderliği rakibine kaptırdı. Bu skorun ardından ise Galatasaray puan durumunda 3. sıraya yerleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam A, B, C, D gruplarında 8 karşılaşma oynandı. Galatasaray’ın yer aldığı D Grubu’nda Alman ekibi Schalke, deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 1-0 yenerken, Galatasaray ise Porto’ya 1-0 mağlup oldu. Böylece 4 puanla Porto liderliğe yükselirken, aynı puanda Schalke ikinci, 3 puanda kalan Galatasaray 3. sırada yer aldı. Gecenin en farklı skorunu ise C Grubu’nda Paris Saint-Germain aldı. Fransız ekibi, Kızılyıldız’ı 6-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Atletico Madrid: 3 - Club Brugge: 1

Borussia Dortmund: 3 - Monaco: 0

B Grubu:

PSV Eindhoven: 1 - İnter: 2

Tottenham: 2 - Barcelona: 4

C Grubu

Paris Saint-Germain: 6 - Kızılyıldız: 1

Napoli: 1 - Liverpool: 0

D Grubu

Lokomotiv Moskova: 0 - Schalke 04: 1

Porto: 1 - Galatasaray: 0



Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu

1-Porto

2-Schalke 04

3-Galatasaray

4-Lokomotiv Moscow