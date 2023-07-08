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Samsun’da 1 kilo 172 gram bonzai ele geçti: 1 gözaltı

Samsun’da bir kişi üzerinde ve boş arazide yapılan aramalarda 1 kilo 172 gram bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen bonzailer Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İşte detaylar.

11:18 . 8/07/2023 Saturday
Yeni Şafak
Samsun haberleri: Samsun’da 1 kilo 172 gram bonzai ele geçti: 1 gözaltı

Samsun haberleri: Samsun’da 1 kilo 172 gram bonzai ele geçti: 1 gözaltı

’da bir kişi üzerinde ve boş arazide yapılan aramalarda 1 kilo 172 gram bonzai ele geçirildi

1 KİLO 172 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Samsun polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı’nda şüphe üzerine G.C. adlı şahsın üzerinde ve Çatalarmut Mahallesi’nde bulunan boş arazide arama yaptı.

Yapılan aramalarda gözaltına alınan G.C. ile birlikte 1 kilo 172 gram bonzai ele geçirildi. G.C. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



#Samsun
#Bonzai
#Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
29 minutes ago
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Samsun’da 1 kilo 172 gram bonzai ele geçti: 1 gözaltı