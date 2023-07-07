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Samsun’da hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı

Samsun’da hafif ticari aracın yol ayrımında bariyere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.

17:36 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
SAMSUN HABERLERİ Samsun’da hafif ticari araç bariyere çarptı 5 yaralı

SAMSUN HABERLERİ Samsun’da hafif ticari araç bariyere çarptı 5 yaralı

’da hafif ticari aracın yol ayrımında bariyere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta olan eşini özel bir hastaneye götüren Bekir Tan idaresindeki 55 EE 278 plakalı hafif ticari araç, yol ayrımındaki bariyere çarptı.

Kazada, araç sürücüsü Bekir Tan ile eşi Satman Tan, Sena Tan, Elanur Erdoğan ve 3 aylık Zeynep Melike Erdoğan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



#Samsun
#Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#İlkadım
#Derecik Mahallesi
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